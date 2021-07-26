房仲替愛慕女同事「除髒狼」18刀殺情敵 遭求償2480萬

擔任房仲的男子于維智不滿林姓男子糾纏他的江姓女同事，去年持藍波刀刺殺林，林3個月後身亡，一審依殺人未遂罪判于9年8月徒刑，案件上訴二審審理中；民事部分，台北地方法院今開庭審理，林的家屬向于求償2480萬元。

林家委任律師指出，死者父母、妻子、2名子女要求醫療費、扶養費、精神慰撫金等共2480萬多元。

于維智委任律師指出，家屬請求精神慰撫金、扶養費部分無理由，因于並未造成林的死亡，若法院認為應負擔精神慰撫金，也應酌減，扶養費也應算入林有2名兄弟，應以3分之1計算。

再者，于的律師認為，案發後，他曾受委託代替于在里長辦公室支付林妻10萬元，林妻已收下並簽收據。

林的律師指出，林生前為主要扶養父母之人，因此，扶養費未以3分之1計算，另小孩扶養費部分，已審酌夫妻分擔比例來求償。

于的律師表示，于希望以324萬多元和家屬和解；林家律師則回應，會在詢問家屬意見後回報。法官諭知9月6日再開庭。

2020年4月11日，于維智罩上輕便雨衣、騎腳踏車到台北市萬華區莒光路林的住處附近等候，見林現身，以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺10多刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕。

檢警調查，起初以為是隨機殺人，但經查于動機與情殺有關聯；林和江女發生婚外情，于和江女當同事，對江女有愛慕之意，兩人有情愫。