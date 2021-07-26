小三坦承犯了不該犯的錯 與人夫連帶賠償60萬元

台中市民小春（化名）不滿丈夫顏男婚外情，與女子小秋（化名）多次在摩鐵、渡假飯店發生性關係，時間長達9個月，請求損害賠償。小秋坦承在顏男不斷的溫柔攻勢下犯了不該犯的錯，一審判小秋及顏男連帶賠償被害人小春新台幣100萬元，2人不服上訴二審，台中高分院合議庭認小春請求100萬精神慰撫金過高，改判小秋及顏男連帶賠償60萬。不得上訴。

小蘋表示，顏男是她的丈夫，顏與小秋發生婚外情，曾於2019年12月28日、2020年2月6日在涵館汽車旅館，2020年2月28日、2020年3月14日在芭蕾城市渡假旅店，2020年4月9日在極光情境旅館等地進行性行為，私通款曲長達九餘月，顏與小秋的行為，侵害她的配偶權，請求損害賠償，要求2人連帶賠償100萬元。

顏男未於辯論庭到庭，但他同意小蘋的請求。小秋則稱她與顏男於2019年5、6月間是普通朋友，7月開始變成男女朋友，在當普通朋友時就知道顏已婚，卻在他不斷的溫柔攻勢下犯了不該犯的錯，她在2020年7月時就已經深感自身錯誤，而向小春致上歉意，小春提出訴訟，她也坦然接受並深刻悔悟，慰撫金請求法官予以從輕裁量。

一審判決顏男及小秋連帶賠償新台幣100萬元，2人不服上訴，台中高分院以顏及小秋所為，已侵害小春的配偶權，2人發生多次性行為，交往期間非短，關係甚密，造成被害人小春精神上自受有相當痛苦。