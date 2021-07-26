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「居家檢疫」外出罰15萬元 查封房地扣股票分期終繳清

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

肖姓女子去年3月23日自大陸福建搭機入境，本應依指示在嘉義縣民雄鄉居家處執行「居家檢疫」14日，卻多次外出被查獲，被縣府裁處15萬元罰鍰，因肖女無力繳納，嘉義分署查扣財產後同意她分期繳納、月繳8000元，本月罰款終於全數繳清。

法務部執行署嘉義分署表示，65歲肖女是嘉義縣109年首件違反「居家檢疫」規定裁處案，肖女被裁罰15萬元後未繳，移送行政執行署嘉義分署強制執行，調查其財產、查扣拍賣股票及查封名下房地產

嘉義分署表示，受理執行後因其財產不足清償，就其所有房地產做查封，但執行人員前往肖女住處，肖女表示其為陸配、其夫過世，經濟拮据無力繳納。

執行人檢視其生活處所，發現生活環境確實不佳，居住處所也無可供查封執行財產，經執行人員勸說，肖女決定在不影響生活情形下，辦理分期繳納、每月繳納8000元，最後一筆分期款終於在本月繳清。

嘉義分署強調，疫情期間遵照上級指示，將防疫裁罰案件列為最優先強力執行對象，持續對於各種違反防疫規定相關案件，以迅速、確實作為方式彰顯公權力，為人民健康把關，阻遏疫情蔓延。

法務部行政執行署嘉義分署執行人員，日前到肖女家查扣財產。記者卜敏正／翻攝
法務部行政執行署嘉義分署執行人員，日前到肖女家查扣財產。記者卜敏正／翻攝

嘉義 房地產 居家檢疫

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