陸配違反居家檢疫重罰15萬 查封房屋分期繳清

嘉義縣肖姓陸配去年3月間違反居家檢疫規定被裁處15萬元罰鍰，因無力繳納，移送行政執行署嘉義分署強制執行，準備查封名下房屋後辦理每月分期繳納8000元，7月中旬繳清。

法務部行政執行署嘉義分署秘書室主任李宏仁今天表示，現年65歲肖姓女子原籍大陸，去年3月23日自大陸福建搭機入境，本應依指示在嘉義縣民雄鄉居家處執行「居家檢疫」14日，惟肖女於居家檢疫期間多次外出被查獲，被嘉義縣政府裁處新台幣15萬元罰鍰確定。

李宏仁指出，嘉義分署受理後，立即查扣銀行帳戶存款，但因存款不足清償，就準備查封其所居住的房屋，執行人員便前往肖女住處執行。

李宏仁說，肖女為陸配，其具榮民身分的丈夫早已過世，目前僅靠丈夫遺留下的政府補助生活，經濟拮据無力繳納，居住處所又無可供查封執行財產，執行人員仍勸導肖女，雖然無法一次完全清償，可在不影響生活情形下辦理分期繳納，因此每月定期繳納8000元，最後一筆分期款項已於7中旬繳清。