惡男拿假鈔買春還持槍搶金鍊 韓國應召女不敢報警

男子李哲維3年前拿假鈔約韓國籍女子性交易，事後持空氣槍搶走女子金項鍊、手機和護照，最高法院依強盜罪判7年徒刑定讞。

判決指出，李哲維2018年1月9日騎車到汽車旅館，用LINE聯繫應召站約韓籍女子性交易。他先騙女子現金不夠3萬元，要外出領錢，卻拿假鈔2萬5000元混5000元真鈔欺騙女子。

兩人性交易後，李哲維趁女子在浴室梳洗，先偷走手機和護照，被女子發現；他憤而拿出空氣槍指著女子說「No police」，威脅女子交出脖子上的金項鍊，但女子緊張解不開，他直接徒手扯下項鍊，騎車逃離現場。

女子事後向汽車旅館櫃檯人員求助，但要求不要報警，也告知馬伕；馬伕因其他妨害風化案件被逮，才告知警方，案情曝光。

李哲維否認犯行，辯稱案發後才買空氣槍，當時沒有拿空氣槍強盜等語。法官認為，李利用女子自知從事違法性交易而不敢報警的弱勢處境，鎖定應召女持槍強盜，造成女子人參案權莫大威脅，惡性不輕。