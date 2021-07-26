7旬老翁不滿鄰居朝門外潑水 持鐵條作勢打人吃官司

70歲劉姓老翁於去年12月間，自台南市住處騎機車欲外出時，適王姓鄰居朝門外潑水，劉心生不滿，從住處取出長鐵條1支，涉嫌作勢揮打王，王心生畏懼報警法辦起訴。台南地院依劉觸犯處恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

判決說，劉與王為居住同巷鄰居，劉於去年12月27日清晨7點，從他住處騎機車欲外出時，適王自住處朝門外潑水，劉因而心生不滿，從其住處取出長鐵條1支，作勢揮打王，王心生畏懼，報警法辦起訴。

法官認為，劉的行為觸犯刑法恐嚇危害安全罪。審酌劉僅因細故即持長鐵條作勢揮打恐嚇告訴人，使告訴人心生畏懼，未能尊重他人免於恐懼自由權，欠缺法紀觀念，但念在他犯後坦承犯行，因一時失慮，致罹刑典，然犯後態度良好，尚有悔意。