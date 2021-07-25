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大陸女與台灣男熱戀 婚前偽造文書來台見準婆婆觸法

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

大陸王姓女子與基隆林姓男子戀愛，她在結婚前偽造在大陸某家公司擔任行政經理，年收入人民幣15萬元等文件，得以來台會見「準婆婆」。兩人結婚後，內政部移民署查出上情送辦，檢察官偵結起訴。基隆地院審理後依偽造印文罪判刑2月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年。

判決指出，王女婚前為符合申請許可來台觀光活動資格，藉以探視林姓男友的媽媽，明知並未在大陸地區某公司任職，竟付費委由身分不詳的大陸地區旅行社人員，偽造某公司收入證明，不實記載王女自2015年8月1日起在公司擔任行政經理，年收入為人民幣15萬元。

王女將偽造特種文書轉換成屬準文書的影像檔後，轉由不知情的台灣地區旅行社承辦人員， 在2016年8月11日上傳網路線上系統，向移民署申請大陸地區人民來台從事觀光活動入境許可，經實質審核後獲准，2016年9月16日成功入境台灣，婚後才被移民署北區事務大隊基隆市專勤隊查出不法行為。

基隆地院審理時，以王女在偵查中自白犯罪，認宜以簡易判決處刑。王女藉由偽造的準特種文書申請許可來台，影響我國入出境管理及核發大陸地區人民來台許可正確性，應予非難。

法院念及王女坦承犯行，態度良好，犯罪動機是當時正與林男交往，要來台灣探訪未來婆婆，且現已結婚，惡性尚非重大，在台又無任何犯罪前科紀錄。兼衡王女犯罪目的、手段及自述大學畢業、無業等情狀，判刑2月，可易科罰金；緩刑2年；全案可上訴。

中國大陸王姓女子與基隆林姓男子結婚前，偽造文件得以來台會見「準婆婆」。基隆地院審理後，依偽造印文罪判刑2月；緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影
中國大陸王姓女子與基隆林姓男子結婚前，偽造文件得以來台會見「準婆婆」。基隆地院審理後，依偽造印文罪判刑2月；緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影

移民署 結婚 偽造文書

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