大陸女與台灣男熱戀 婚前偽造文書來台見準婆婆觸法

大陸王姓女子與基隆林姓男子戀愛，她在結婚前偽造在大陸某家公司擔任行政經理，年收入人民幣15萬元等文件，得以來台會見「準婆婆」。兩人結婚後，內政部移民署查出上情送辦，檢察官偵結起訴。基隆地院審理後依偽造印文罪判刑2月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年。

判決指出，王女婚前為符合申請許可來台觀光活動資格，藉以探視林姓男友的媽媽，明知並未在大陸地區某公司任職，竟付費委由身分不詳的大陸地區旅行社人員，偽造某公司收入證明，不實記載王女自2015年8月1日起在公司擔任行政經理，年收入為人民幣15萬元。

王女將偽造特種文書轉換成屬準文書的影像檔後，轉由不知情的台灣地區旅行社承辦人員， 在2016年8月11日上傳網路線上系統，向移民署申請大陸地區人民來台從事觀光活動入境許可，經實質審核後獲准，2016年9月16日成功入境台灣，婚後才被移民署北區事務大隊基隆市專勤隊查出不法行為。

基隆地院審理時，以王女在偵查中自白犯罪，認宜以簡易判決處刑。王女藉由偽造的準特種文書申請許可來台，影響我國入出境管理及核發大陸地區人民來台許可正確性，應予非難。