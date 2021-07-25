沒銷貨開統一發票淨額千萬元 涉幫助逃漏稅68萬遭起訴

仁和精釀生技公司負責人紀姓男子和實際負責人周姓男子，遭控沒銷售貨品就開立不實統一發票，22張淨額合計1373萬餘元，涉嫌幫助4家營業人逃漏稅營業稅68萬餘元。全案日前偵結士林地檢署依填製不實會計憑證罪嫌起訴。

起訴指出，紀男是仁和精釀負責人，2012至2013年間，周男為實際負責人，紀男將統一發票、公司大小章交給周男使用，周在2012年5月至2013年12月間，開立不實統一發票22張，銷售淨額合計1373萬餘元，幫助次世代照明、宏其實業、俊舜科技、紘煒科技等4家營業人，逃漏稅營業稅68萬餘元，損害稅捐關課稅的公平性及稅捐稽徵管理正確性。