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沒銷貨開統一發票淨額千萬元 涉幫助逃漏稅68萬遭起訴
仁和精釀生技公司負責人紀姓男子和實際負責人周姓男子，遭控沒銷售貨品就開立不實統一發票，22張淨額合計1373萬餘元，涉嫌幫助4家營業人逃漏稅營業稅68萬餘元。全案日前偵結士林地檢署依填製不實會計憑證罪嫌起訴。
起訴指出，紀男是仁和精釀負責人，2012至2013年間，周男為實際負責人，紀男將統一發票、公司大小章交給周男使用，周在2012年5月至2013年12月間，開立不實統一發票22張，銷售淨額合計1373萬餘元，幫助次世代照明、宏其實業、俊舜科技、紘煒科技等4家營業人，逃漏稅營業稅68萬餘元，損害稅捐關課稅的公平性及稅捐稽徵管理正確性。
檢方認為，紀、周坦承開立發票，2人明知公司並無實際銷貨，卻開發票涉嫌幫助４家營業人用虛假不實發票申報扣抵銷項稅額，幫助逃漏營業稅68萬6819元，涉犯商業會計法填製不實會計憑證罪嫌、稅捐稽徵法幫助納稅義務人逃漏稅捐罪嫌，從重依填製不實會計憑證罪嫌起訴。
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