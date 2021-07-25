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台中女單手騎機車罰1.2萬 法官撤銷：不構成危險駕車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子在去年6月間騎機車行經沙鹿區時，遭民眾拍下沿路都以單手騎機車，並二度變換車道超車，警方根據民眾提供的檢舉影片發現，林女左手全程被背包背帶勾住，警方告發後，由台中市交通事件裁決處開罰1.2萬，並記違規點數3點，林女不服上訴，辯稱當時肚子痛，台中地院行政訴訟庭審理後認為，單手騎車並不當然構成危險駕車的行為，需有其他類似超速、恣意迫使他車讓道、驟然暫停等相同高度的危害，才構成，撤銷罰單，判林女免罰。

判決指出，林姓女子在去年6月2日上午10時許，騎機車行經沙鹿區鎮南路、光華路口，遭民眾檢舉拍下，林女沿路單手騎機車，且左手沒有放在機車握把上，清水警分局接獲檢舉影片後，認定林女構成「以危險方式在道路上駕駛汽車」的違規行為，依法告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰，林女遭罰1.2萬，並記違規點數3點。

林女收到罰單後不服，向台中地院行政訴訟庭提起行政訴訟，辯稱當時她肚子痛，所以左手扶著肚子，但無超速行駛，也有依號誌規定停等紅燈，雙眼也注視前方動態，並無任意的逼車蛇行等行為。

台中地院行政訴訟庭指出，道路交通安全規則沒有規範，機車騎士需無時無刻將雙手握在機車把手上，也無相關罰則，另外，該規則也規定，機車駕駛人可在轉向、減速暫停、讓車、倒車、變換車道等行為時，以單手握機車手把騎乘，而另手做出相關手勢，以提醒其他用路人。

另外，根據道路交通管理處罰條例規定，汽、機車駕駛抽菸或使用手機等設備，可罰600至1000元，兩種行為都屬於單手駕駛機車，而且都有可能造成機車失去平衡、傾倒、歪斜，但根據該行為所造成的危害，法律也僅開罰600至1000元。

因此機車騎士單手騎機車，並不當然構成危險駕車，還需針對其駕車整段歷程，顯現駕駛人對道路交通安全各項注意義務的整體漠視，且對交通安全秩序的危害程度，達到蛇行、高速超速、恣意迫使他車讓道、驟然暫停等相同高度之危害，才構成危險駕車，認定林女有據，撤銷林女罰單，判林女免罰。

台中市林姓女子在去年6月間騎機車行經沙鹿區時，被人拍到單手騎機車，林女被控危險駕車，遭罰1.2萬，林女向台中地院提起行政訴訟，經審理後，法官撤銷林女罰單。圖／報系資料照
台中市林姓女子在去年6月間騎機車行經沙鹿區時，被人拍到單手騎機車，林女被控危險駕車，遭罰1.2萬，林女向台中地院提起行政訴訟，經審理後，法官撤銷林女罰單。圖／報系資料照

罰單 台中市 機車騎士

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