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中監舍房2獄友肉搏戰 衣包電池成流星錘打到頭破血流
台中市張姓、陳姓男子因涉案，同被關押在台中監獄的舍房內，二人是同舍房的獄友，但陳、張同住一個屋簷下，長期互看對方不滿，陳利用衣服包裹電池後，做成簡易「流星錘」，涉嫌在今年1月間，持該工具攻擊張的頭部，張抱住陳後，雙方扭打，陳反被張打到肋骨骨折，台中地院審結，分將陳、張二人，依傷害罪判5月徒刑、50日拘役，可易科。
判決指出，陳姓、張姓男子因案入監服刑，二人都是分配在台中監獄仁區2樓丁舍的一間舍房內，不過陳與張相處時，常有摩擦，陳因為了教訓張洩憤，以內衣包裹數顆電池後，製成簡易的攻擊武器，伺機向張報復。
今年1月25日上午6時許，陳姓男子持該電池做成的武器，向張的頭臉部連續揮擊2次，張被攻擊後，起身抱住陳，過程中又被陳持武器攻擊頭部3次，造成頭臉部瘀傷、撕裂傷等傷勢。
張被陳攻擊後，不甘挨打，抱住陳後展開反擊，不斷徒手毆打陳的頭部、胸部與上半身的身體，造成陳頭部多處擦傷、胸部挫傷、肋骨骨折等傷勢，二人在舍房內的全武行，驚動戒護人員到場排除，並將二人送醫，幸都無生命危險。
全案依傷害罪，將二人移送台中地檢署偵辦，二人都承認涉案，台中地院審結，依傷害罪分判陳、張二人5月徒刑、拘役50天，都得易科。
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