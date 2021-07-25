公司帳戶當小金庫、財務副理7年捲2億餘元 遭判刑7年

仲恩生醫科技公司財務部楊姓副理，因投資失利欠債，在職7年期間把公司帳戶當成自己的小金庫，虛列員工獎金、提領現金、用不實發票請款等，且為了怕高層發現，找下屬製作不實的銀行帳戶歷史交易明細，7年共詐取2億6388萬餘元。士林地方法院，依行使偽造私文書等罪，判處應執行有期徒刑7年，未扣案犯罪所得4957萬餘元沒收或追徵其價。

判決指出，楊女在2011年至2018年間，擔任仲恩生醫的財務部副理，負責財務、會計、出納、薪資計算等工作，游姓女子、吳姓女子是楊女下屬的會計。楊女利用製作每曰薪資表機會機會，虛列員工的每月獎金或報酬，詐得98萬元；又在取款憑條上填上金額，盜蓋公司大小章，偽造提領款項單、匯款單，把公司帳戶當成小金庫，直接取走現金或者會進指定帳戶，詐取2億2917萬餘元。

仲恩生醫的財務副總從2017年6月起，要求每月提供公司帳戶的歷史交易明細用來核對帳務，楊女怕詐領公款犯行曝光，指示下屬游女、吳女，用電腦軟體EXCEL製作不實的帳戶歷史交易明細。游女又填寫不實的零用金申請單、預支款應付憑單等，付上私人消費或朋友搜集的發票請款，詐取3372萬餘元。

合議庭審酌，楊女為了填補自己投資失利造成的金錢損失，竟以偽造文書方式詐取公司款項，甚至為了隱匿詐欺罪嫌，令偽造合銀行帳戶歷史交易明示，矇騙公司財務副總，詐取金額達2億6388萬767元。

合議庭指出，楊女在犯罪期間內，入續補回款項，還有4957萬77元未償還，但基於綜合判斷整體犯罪冠係、法益侵害、楊女個人特質等，認為有矯正必要，貫徹刑法公平正義理念，依犯三次行使偽造私文書罪，及填製不實會計憑證罪，判處應執行有期徒刑7年。