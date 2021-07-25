臉書有人抗議半夜「車聚」亂象 基警排勤務取締
疫情趨緩加上暑假期間，年輕人呼朋引伴出遊、危險駕車機會相對增加。基隆警方執行專案勤務，取締無照駕車、超速及轉報噪音案由環保局處理。只是相關違規不易杜絕，今早臉書「暖暖好所在」社團又有人PO文，指基福公路周末夜疑又有「車聚」，在道路急駛擾人清夢。
基隆警三分局表示，昨晚10點到今晨4點位在暖暖區的3個派出所規畫聯合稽查勤務，共攔查取締12輛車。為了防制改裝車急駛產生危險及噪音，會針對年輕族群經常出現路段主動出擊，假日及連續假日夜間、深夜時段增加稽查強度及密度。
臉書暖暖好所在社團今早有人貼文，上傳一排車停在路邊的照片，表示有約20輛車，「晚上又不得安寧了」。有人留言「警察在我家下面擺攤到11點收工，11點後就開始了」、「昨晚吵了有半小時，排氣每台都很大聲」、「源遠路加油站這邊也是」。
警方指出，今年5月19日起提升疫情警戒到第3級後，許多單位實施分流上班、居家辦公等防疫措施，加上民眾自發性減少外出，待在家中時間增加。本月中旬「微解封」後，出遊民眾增多，各類交通案件相對增加，暖暖區居民更反應假日夜間基福公路常有改裝車發出噪音，妨害安寧。
警三分局近期在每周五、六、日深夜10點到凌晨4點，在明德一二三路、光明路、八堵路、基福公路、源遠路等通往新北汐止、瑞芳、平溪等幹道，執行路檢守望勤務，7月13日至今共取締無照3件、超速5件及噪音轉報環保局32件。
警方說，7月27日起疫情警戒調降為第2級管制，部分遊藝娛樂場所仍未開放，研判年輕族群駕車集體出遊、危險駕車機會相對增加，將持續以不定時、不定點機動攔檢方式稽查取締，遏阻改裝車噪音擾人行為，還給民眾一個安全、安靜、安心的生活環境。
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