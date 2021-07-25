醉漢路倒警關心突出拳打人 酒醒強辯沒看到警察穿制服

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聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子在今年4月間喝醉倒在北區中華路一帶，經民眾報案後，經救護人員檢視，無須送醫，因此通知警方到場，警方到場查驗身分時，邱突然出拳攻擊警員，造成警員左胸挫傷，邱被依傷害罪移送法辦，邱辯稱，過程記不清楚，而且沒看到警員穿制服，台中地院判拘役55天，得易科。

判決指出，邱姓男子在今年4月17日上午6時許，在北區中華路2段、精武路路口，因不勝酒力躺臥路旁，經市民發現後，通報119，救護人員到場查看認無須就醫，並通知警員到場處理，當時第二警分局洪姓警員據報前往。

警員在場查證邱身分後，在將歸還證件給邱的過程中，邱因不明原因突然情緒激動，以出拳方式攻擊警員，造成警員肩部挫傷、左胸挫傷等傷勢，邱在攻擊警員後，隨即被壓制在地，並依妨害公務、傷害罪嫌送辦。

台中地院審理時，邱否認有傷害、妨害公務犯行，辯稱當時他喝醉，過程全部都不記得了，而且警員沒有穿制服，但法官檢視警員的密錄器等證據後，認為邱打警的事證明確，且邱未與警員達成和解，未見悔意，從重依傷害罪，判拘役55天，得易科5.5萬，可上訴。

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台中市邱姓男子在今年4月喝醉倒在路旁，警員前往關心，卻被他出拳毆打，台中地院依傷害罪，判他拘役55天。示意圖／報系資料照
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