貧病老婦人請求扶養費 法官以她逾30年未聯繫子女駁回

陳姓老婦人發生車禍後行動不便，請求子女每月給付扶養費。陳的子女則母親多年前和父親離婚後，即未曾探視及扶養過他們拒絕，並聲請免除對母親扶養義務。法官認為，陳婦無正當理由未盡扶養義務情節重大，駁回陳婦請求，並裁准陳子女免除扶養母親義務。

陳姓婦人主張，她約15年前發生車禍，雙腳不良於行，須仰賴拐杖、輪椅行動，並因雙下肢無力、行動不便，日常生活需專人照護，無法工作，雖領有每月5千多元身心障礙補助，不足以支付日常生活開銷、醫療費用，請求子女每人各給付扶養費7千5百多元。

陳的子女則以，父母於1986年離婚後，母親未曾扶養過2人，也未曾探視及往來，未盡母親之責。因母親對於子女未履行扶養義務，故提出反請求，主張免除扶養責任。

法官審理認為，陳姓老婦人固因身體狀況，無法工作，難以維持生活，有接受扶養必要。但她和先生離婚後，即未扶養或照顧相子女，除未給付扶養費外，也未探視相他們，雙方逾30年未聯繫，親子關係疏離，形同陌路。