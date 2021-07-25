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慣竊易服勞役中 見人機車鑰匙沒拔忍不住又犯案關3月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子是慣竊，他在去年間涉嫌竊案遭法院判拘役90天確定，去年底他在莒光新城易服勞役時，發現一名住戶的機車鑰匙沒拔，又忍不住犯案，騎走住戶機車逃逸，警方根據監視器畫面，案發10天後，在西區查緝陳到案，陳承認涉案，台中地院審理時，認為陳對刑罰反應力薄弱，依累犯加重其刑，判刑3月，得易科。

判決指出，陳姓男子有多項竊盜前科，去年間涉嫌竊盜案，遭法院判拘役90天確定，並在北區莒光新城社區易服社會勞動，陳在去年12月27日上午6時許，先騎自己名下的機車前往該處，將機車停在莒光新城對面後，前往莒光新城的地下停車場，準備發動向陶姓女子借的機車，疑為利用該輛機車，尋找其他犯案目標。

未料陶女機車無法發動，但陳發現，陶女機車停放位置附近，有另名住戶的機車鑰匙沒拔，陳順勢騎走，陳行竊後約1個小時，住戶要取機車時發現機車不見，報警找車。

警方循線在案發後10天，在今年1月5日下午1時許，在西區三民路、民權路交岔口，查獲陳與失竊的機車。

台中地院審理時，陳承認涉案，辯稱生活難過，沒有錢加油，才會行竊他人機車代步，法官認為，陳過去已有多次竊盜記錄，素行不良，欠缺尊重他人財產權的觀念，且過去遭判刑，執行完畢後1年，即再犯本案，顯然對刑罰的反應力薄弱，依累犯加重其刑，判刑3月，得易科9萬，可上訴。

台中市陳姓男子是慣竊，他在去年12月間在北區莒光新城易服社會勞動時，又順手牽羊，偷走他人機車，遭台中地院加重其刑，判刑3月。圖／報系資料照
台中市陳姓男子是慣竊，他在去年12月間在北區莒光新城易服社會勞動時，又順手牽羊，偷走他人機車，遭台中地院加重其刑，判刑3月。圖／報系資料照

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