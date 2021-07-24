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連刺破5輛車輪稱「覺得好玩」 中壢無聊男判拘役120日

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園邱姓男子曾因心情不好，拿錐子刺破路邊4輛車輪胎，後來又自稱「覺得好玩」，再度趁深夜拿針破壞路邊車輛輪胎，造成5輛車殃，共導致9名車主受害相當困擾，但邱無悔意也不賠償。法院認為，邱有多項毀損前科，隨機刺破車輪害車主花錢維修，依5個毀損罪判他拘役120日，可上訴。

檢警調查，邱男2018年5月25日凌晨4點多，在中壢區吉林北路的中山公園一帶，拿著針狀的凶器隨機朝停放路邊的車輛輪胎猛刺，一連次破了5輛車的車輪，直到一早車主才驚覺遭人破壞，警方也接連獲報，循線調閱監視器掌握邱身分逮捕。

邱男落網坦承不諱，但事後又沒到庭被發布通緝，再度落網時供稱2018年曾因精神問題住進療養院，但檢方訊時，他則說當時拿針刺破輪胎，因為「只是覺得好玩」。法院認為，邱仍記得損壞車輛用的工具，刺破輪胎當下應未受精神障礙或心智缺陷影響辨識能力。

法院發現，邱男2015年就曾因心情不佳，拿磚頭砸毀銀行的ATM銀幕，2018年又拿錐子刺破路邊4輛車子輪台，前後各被依毀損罪判拘役40日、85日。

法院認為，邱男只為自己取樂，隨機在馬路上次破車輛輪胎，導致5名被害人受有財產損害，還要花費時間修車受有不便，犯後也沒有任何賠償，加上前科已有多次隨機破壞他人車輛等，素行不良，這次再依5個毀損罪，各判他拘役25日，應執行120日。

法院依5個毀損罪，各判邱男拘役25日，應執行120日。記者曾健祐／攝影
法院依5個毀損罪，各判邱男拘役25日，應執行120日。記者曾健祐／攝影

車主 桃園 監視器

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