男子思覺失調闖民宅放火 法院判刑並監護2年

陳姓男子闖入新北市一棟公寓4樓，持刀恐嚇住戶並漏逸瓦斯點火。法院考量陳男因思覺失調影響，侵入住宅罪、強制罪合併判刑7月，得易科罰金，放火未遂判刑2年，刑後監護2年。

士林地方法院判決書指出，民國109年9月26日凌晨3時許，患有思覺失調症的陳姓男子因頭痛、疲累，闖入一棟公寓4樓於客廳休息。

凌晨5時許，陳男聽聞住戶起床聲響，以桌椅堵住客廳通往房間的走道，並將廚房內瓦斯桶搬到客廳，一手拿刀、一手拿打火機，恫嚇住戶「不要亂動，若亂動就點火」，還不時漏逸瓦斯。

被害住戶輾轉報警，警消到場架設雲梯救出3名住戶，隨即破門而入，發現陳男正點燃瓦斯，現場已有熊熊火焰；消防人員見狀出水撲滅，火勢僅造成鐵門、門框、茶几等物品毀損，陳男隨後當場遭警逮捕。

陳姓男子坦承侵入住宅、堆放家具堵住被害人出路，但否認點火引燃瓦斯等犯行，辯稱當時意識不清，不記得發生什麼事，但願意認錯、賠償。

判決指出，陳男同居女友的女兒證稱，陳男案發前2個月就行為怪異，陳男也向法官表示迄今仍會聽到一些聲音；合議庭並採納國防醫學院三軍總醫院北投分院鑑定報告，認定陳男案發時因思覺失調症影響，辨識行為違法及依其辨識而行為的能力顯著減低，依法減輕其刑。

合議庭審酌，陳男與被害人素不相識，嚴重危害他人住居安寧、公共安全，日前依侵入住宅罪、強制罪合併判處有期徒刑7月，得易科罰金；放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪部分，判刑2年。

合議庭另審酌陳男病識感不佳，長期家人關係疏離，為降低再犯風險，宣告刑罰執行完畢或赦免後，入相當處所監護治療2年。可上訴。