影／台南13人聚賭沒戴口罩 每人至少罰6萬

中央流行疫情指揮中心才宣布自下周二起全國調降為二級警戒，台南市警三分局今天凌晨1時，在安南區海中街某民宅2樓鐵皮屋內查獲13名男女聚賭，吳姓男子經營麻將2桌抽頭，13名男女均未戴口罩打麻將開賭，吳被依賭博罪送辦，13名賭客違反社會秩序維護法裁罰9千元以下罰鍰外，違反傳染病防治法不得群聚規定，每人可罰6萬至30萬元罰鍰，賭客直呼「代誌大條」。

警方調查，該處所有裝設監視器，平時就出入複雜且在因疫情不得群聚期間，更引起警方的注意，經多日監控蒐證後，報請檢察官申請搜索票，今天凌晨1時以優勢警力將主持人及賭客查緝到案。

當警方破門進入時，賭客紛紛逃竄，最後仍遭警查控，現場共有吳姓男子等13名男女打麻將開賭，統統沒戴口罩。警方查獲吳姓主持人經營麻將2桌，當場查扣抽頭金、賭資近3萬元、賭博工具及監視錄影設備一批。

警方依賭博罪將吳姓主持人移送法辦，其餘13名男女則依社會秩序維護法裁處。然而，防疫期間 ，主持人及賭客均違反傳染病防治法不得群聚規定，移請台南市衛生局重罰。

警方指出，依社維法第84條規定，於非公共場所或非公眾得出入之職業賭博場所，賭博財物者，處9000元以下罰鍰，防疫期間違反傳染病防治法規定，6萬至30萬元罰鍰。