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高雄男酒後火氣大 客台語罵警判拘役55天

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名鍾姓男子於旗山某超商前，因喝酒與父親爆衝突，民眾見狀報警；儘管警方到場，鍾男火氣依舊很大，還以客語台語辱罵員警，被依妨害公務送辦，後由檢方起訴，並聲請簡易判決。因鍾男犯後態度不佳，經橋頭地方法院審理，將他依侮辱公務員罪，處拘役55天，得易科罰金。

判決指出，去年11月，鍾男於旗山某超商前酒後與父親發生爭執，出手毆打父親，民眾見狀報警處理；警方獲報後，將父子倆帶回派出所。豈料，鍾男火氣依舊很大，竟對員警辱罵客語「那美子百」（意指你娘ＸＸ），以及台語「塊二」（意指一線二），被依妨害公務送辦。

審理期間，鍾男坦承有出言辱罵，但辯稱對象不是警察。當事員警證稱：「當事為避免衝突，將鍾帶上警車前，他持續出言辱罵，客語「那美子百」以及台語「塊二」等語，且有密錄器等證物可證明。

橋頭地方法院審酌，鍾男不思以理性方式發洩情緒，竟以上開言語侮辱依法執行職務之員警，不僅藐視公務員依法執行職務的公權力，也損及公務員執法之尊嚴，且犯後犯後否認犯行，態度不佳，並將他依侮辱公務員罪，處拘役55天，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄一名鍾姓男子酒後，以客語、台語辱罵員警，經橋頭地方法院審理，將他依侮辱公務員罪，處拘役55天，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影
高雄一名鍾姓男子酒後，以客語、台語辱罵員警，經橋頭地方法院審理，將他依侮辱公務員罪，處拘役55天，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影

公務員 客語 台語

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