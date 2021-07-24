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前女友內衣褲曬別人家 他心生忌妒報復偷走判拘役15天
林姓男子與林姓女友因故分手，林女改和楊姓男子交往，林男日前行經楊男住處，見女友內衣褲、衣物曬在楊男家門外、心生不滿，順手將女友內衣褲、衣物偷走，經楊男發現報警，檢警方傳訊林男到案，林坦承犯行，檢聲請簡易判決，法院依竊盜罪判處拘役15日，得易科罰金。
檢警偵查發現，林男於今年3月7日晚間7時許，行經嘉義市楊姓男子住處前，見前女友的黑色條紋上衣、白色長褲、胸罩、內褲掛置於屋外衣架上，心生不滿、決定偷走女友衣物報復，隨即竊取上述衣物隨即離去。楊姓屋主收衣服時發覺衣物遺失，和林女確認後後報警。
警方調閱監視器，發現林男行經該處，經林女確認林男身分後，警傳訊林到案說明，林男坦承偷內衣褲、衣物是為了報復前女友，並將竊得衣物還給林女，獲得林女諒解，檢方聲請簡易判決處刑。
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