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男子自白犯下6年前住宅竊案 法官法外施恩判6月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市仁德區張姓女子6年多前住處遭竊，住宅內現金、黃金戒指、耳環等財物被洗劫一空，損失約1萬8千多元，警方調查一無所獲，直至去年間程姓男子涉及他案，自白犯下當年竊案，經比對指紋等，證實是他所為，並與張女達成調解且賠償，台南地院比較修法前後的法律，新法提高罰金刑上限，對他較為不利，以適用舊法為由，認他犯侵入住宅竊盜罪，處6月徒刑，可上訴。

檢警調查，程於2014年10月16日侵入張女仁德區中洲住處，偷走她和家人所有現金1000元、日幣4000元、小豬撲滿、卡西歐手表1支、黃金戒指2只、黃金耳環1對、K金項鍊1條等，損失約1萬8千多元，案發後現場跡證有限，警方偵辦多年，一無所獲。直至去年程出現，案情急轉直下。

程涉他案，坦承犯下當年竊案外，並在歸仁區調解委員會上與張女成立調解，賠償1萬6000元，張女表示不再追究刑責。而檢方依竊盜罪提起公訴。

台南地院認為，刑法第321條第1項規定，已於2019年5月29日經修正公布，並自同年月31日起生效施行，修正後同條項則規定：「…，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金」，相較之下，舊法則處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。

最後，院方認程適用舊法，認程犯侵入住宅竊盜罪，處6月徒刑，可易科罰金。

台南地院比較修法前後的法律，新法提高罰金徒刑上限，對程姓男子較為不利，以適用舊法為由，認他犯侵入住宅竊盜罪，處6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院比較修法前後的法律，新法提高罰金徒刑上限，對程姓男子較為不利，以適用舊法為由，認他犯侵入住宅竊盜罪，處6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

竊盜 小豬

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