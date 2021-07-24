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5男返台居檢喝酒開趴 害酒店被撤除防疫旅館許可

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／ 高雄即時報導

高雄5名男子18日從土耳其返台，住三民區一家酒店居家檢疫，21日凌晨卻群聚房內喝酒，高雄市政府稽查認為酒店有重大管理疏失，觀光局也撤除掉防疫旅館的許可。

位在高雄三民區的這家防疫旅館日前遭踢爆管理鬆散，讓5名從國外返台男子群聚開趴，影響及其他房客入眠。市府衛生局會同觀光局稽查違規屬實，決定依法開罰10萬至100萬元不等罰鍰，並移置集中檢疫所。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，衛生局人員22日會同警方前酒店調查，發現酒店管理不確實、無法掌握內部狀況、必要配置的人力和相關標準作業程序都無法落實等，21日凌晨至少有5人在室內趴趴走、群聚，嚴重違規。

衛生局表示，觀光局已撤銷這家酒店防疫旅館許可，22日並臨時將酒店內居家檢疫隔離的民眾移置其他防疫旅館。潘炤穎說，由於這間酒店後續風險無法釐清，不得不在保障所有人最大利益下尋求平衡點，這是為了大家的安全和保障。

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五名返台男子入住酒店居家檢疫時竟喝酒開趴，觀光局認為酒店管理有疏失，已撤銷酒店防疫旅館許可。記者徐白櫻／翻攝
五名返台男子入住酒店居家檢疫時竟喝酒開趴，觀光局認為酒店管理有疏失，已撤銷酒店防疫旅館許可。記者徐白櫻／翻攝

衛生局 酒店 防疫旅館

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