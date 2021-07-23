不肖廠商偽造快篩試劑 法務部：嚴查嚴辦

中央社 / 台北23日電

法務部今天表示，近日有不肖業者偽造快篩試劑，已請台灣高等檢察署督導各檢察機關全面打擊黑心防疫商品，若涉及刑責，將從重懲處，絕不寬貸。

法務部發布新聞稿表示，不肖業者偽造快篩試劑，嚴重影響防疫安全及民眾健康，法務部秉持嚴查嚴辦態度，已請高檢署督導各檢察機關指揮警調，必要時協調相關主管機關加強查緝坊間黑心防疫商品。

針對中央流行疫情指揮中心宣布全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒，自27日起調降為第2級，警戒期間至8月9日。法務部表示，已要求所屬全力配合2級管制作為，並依指揮中心防疫指引及通案性原則，延續適度鬆綁措施，嚴守相關防疫規範。

法務部指出，為使政策推動順暢，提升整體服務量能，居家、異地辦公措施自7月27日起取消，另為維繫防疫安全，仍維持擴大彈性上下班措施。

法務部表示，在政府與國人共同合作努力下，疫情持續穩定控制中，接下來每一步都很重要，法務部及所屬機關將全力配合各項防疫指引，因應調整相關防疫作為，並主動對外明確說明，以利民眾遵循，務求兼顧防疫與維護民眾權益。

法務部 疫情 快篩

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