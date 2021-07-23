中時稱向黃國昌道歉是自我羞辱 法官疑：又不是浸豬籠

中國時報指前立委黃國昌的岳父在中國山東投資上億元農業園區，蓋有約3千坪的工廠，黃認為報導不實，求償500萬元並要求道歉，最高法院3月11日裁定駁回中時上訴，中時與副總王健聖須連帶賠償50萬元並道歉。中時提再審，台灣高等法院今行準備程序，律師稱強制道歉是自我羞辱，還搬出司法院長許宗力的意見佐證，黃要對方「把釋字656號解釋看清楚」。

法官今詢問中時律師，「道歉啟事」又不是早期跪地洗門風、浸豬籠，難道道歉即羞辱？他想問前審判決是如何羞辱到中時？中時律師表示，要求承認查證不實，是自我否定。黃國昌則說，中時就是沒合理查證才會被判道歉，並指中時並非首次被要求道歉，何以輪到侵害他名譽時就是「人性尊嚴沒了」。

黃國昌2015年參選立法委員時，中時在12月27日刊登標題為「養雞種樹？黃國昌謊言被戳破」的報導，但黃的岳父高熙治未曾在中國投資上億元，報導所稱高熙治任負責人的龍口熙隆汽車配件有限公司則於2010年間因從未營運遭註銷登記，所謂農業園區實為果園及農舍，並無大型廠房等設施。

報導中的照片為「龍口市水利建築安全工程有限公司」，與黃和家屬無關係，黃認為這篇報導使讀者誤以為黃國昌的岳父在山東投資、黃說謊，不法侵害他名譽權，因此求償500萬元，要求在聯合報等報紙上刊登道歉啟事。

高院認為中時報導張冠李戴，所使用的兩張照片，一看就知是龍口市水利公司，與熙隆公司毫無關聯，王健聖卻組合刊登，未盡真實報導義務，判中時與王應賠償50萬元並登報道歉。中時方面再上訴，但因上訴不合法，最高法院裁定駁回。

中時提再審，高院今行準備程序，因新冠肺炎疫情影響，採視訊方式進行。中時律師認為要求刊登道歉啟事是一種「自我羞辱」，並援引大法官、現任司法院院長許宗力在釋字656號解釋所提的部分協同意見書，認為只有在命加害人負擔費用「刊載澄清事實之聲明、登載被害人勝訴判決之啟事或將判決書全部或一部登報等手段，仍不足以回復被害人名譽」時，才能訴諸此一最後手段。

法官詢問「登報」是違憲嗎？登報「澄清」違憲嗎？並詢問中時律師大法官何時說過刊登澄清啟事也是違憲？律師答稱，強制登報侵害不表意自由。法官建議律師有機會問問大法官是否認為都不能刊登，「不要加上去」。

法官再問黃國昌可以接受「特此澄清」嗎？黃表示本次再審根本不符合民事訴訟法規定，指法律人討論法規、提大法官釋字656號解釋，他想問解釋文哪一段有寫道歉啟事是最後手段？並質疑協同意見書有何法律拘束力，「怎麼會討論這個」。

黃國昌說中國時報敗訴還不道歉，中時律師還騙他4月4日會刊登道歉啟事，他「傻傻等」卻沒看到，詢問律師還「已讀不回」。黃批中時侵害他名譽，要求中時道歉是哪裡侵害中時人性尊嚴？