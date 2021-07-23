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疫情警戒降為2級 司法院：實體開庭加強防疫

中央社 / 台北23日電

疫情警戒27日起降為第2級，司法院今天表示，法院將依個案情形，選擇遠距視訊開庭或實體開庭，若採實體開庭會加強防疫，近期國民法官模擬法庭仍暫緩辦理。

司法院新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒自27日起調降為第2級，警戒期間至8月9日；司法院基於防疫優先原則，並維持公務正常運作，決定同步調整相關防疫指引。

司法院表示，基於防疫優先原則，若符合遠距視訊法令及軟硬體設備條件，且能維護當事人及關係人合法權益，法院宜斟酌個案情形，使用遠距視訊方式開庭。

若因個案情形，需採實體開庭，應保持安全社交距離。各級法院已規劃控管法庭在庭人數，審判活動區需保持安全社交距離或設置隔板，旁聽區採間隔座、梅花座；若在庭人數超過可容納適當人數上限時，應更換至較大法庭，或增開延伸法庭。

司法院指出，考量疫情，近期國民法官模擬法庭仍暫緩辦理；疫情2級警戒期間，曾與居家隔離者、接觸確診病例者有接觸的人員，得經院長或授權人員核准，優先居家辦公；各機關減少居家辦公比例，若有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診情形，機關首長得彈性調整居家辦公比例。

司法院 疫情 社交距離

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