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不滿開庭用手機拍攝被制止 女子推打法官遭送辦

中央社 / 台中23日電

顏姓女子昨天到台中地院開庭時，持手機拍攝法庭內情形遭法官制止，她竟失控衝上審判台推打劉姓女法官遭法警逮捕，造成女法官左肩受傷，警方訊問後將她依妨害公務等罪嫌送辦。

台中地院今天表示，顏姓女子昨天在院內因傷害案件出庭時，突然拿出手機拍攝法庭中審理畫面，違反法庭禁止錄音、錄影等規定，劉姓女法官當庭制止，並請法警要求顏女將畫面刪除。

但顏女不滿遭制止，突然失控衝向審判台，一旁的書記官與法警來不及制止，劉姓女法官左肩遭顏女推打，造成劉姓法官左手受傷。

經法警當場逮捕顏女，並移請台中市警察局第一分局偵辦，警方昨天將顏女依妨害公務、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後將顏女請回。

台中地院指出，劉姓女法官遭推傷傷勢不嚴重，已請法警加強安全措施，並呼籲民眾到法院開庭時，應遵守禁止錄影、錄影等規定。

妨害公務 警察 台中市

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