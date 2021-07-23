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網友發疫苗文引蘇貞昌震怒遭送辦 這理由裁定不罰

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

今年6月初全台灣疫苗慌，日本宣布捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。圖／澎湖縣政府提供
今年6月初全台灣疫苗慌，日本宣布捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。圖／澎湖縣政府提供

今年6月初全台灣疫苗慌，日本宣布捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，當時網路流傳一則訊息「日本外相茂木敏充表示，台灣政府告訴他，7月要施打國產疫苗，所以只需要日本124萬劑少量應急」，引起行政院長蘇貞昌震怒。台北市警方查出訊息源頭是汐止41歲譚姓男子，依社會秩序維護法將他送裁，士林地方法院簡易庭認為譚男在發文前有參考日本新聞，並非蓄意，裁定不罰。

譚男在網路論壇巴哈姆特發文內容為「日本手上有3000萬劑AZ，然後日本國會議員質詢日本外相為什麼支援台灣這麼少，顯得日本小家子氣，日本外相直接回說，因為台灣政府告訴他7月要施打國產，所以只需要少量應急，全文對話被貼在日本新聞網，這就是為什麼日本AZ只來124萬劑的原因，請問智障反中仔還要繼續挺綠害死多少台灣人才甘心！不要再自欺欺人了，抗中不等於保台，台灣唯一的活路就是國民黨的路線，保台不反中。」

當時連新竹縣副縣長陳劍賢都在LINE群組轉傳這項訊息，警方獲報後約談譚男到案，譚供稱他刊登的連結是日本新聞的連結，他打的文章是參考Youtube網站政論節目、Yahoo新聞，是他統整所得的資訊，不是捏造不實訊息。

士院開庭認為，譚男發文時有附上他參考的日本新聞網站連結，難認主觀上有明知不實而散發故意，且他是討論日本支援我國疫苗數量原因，不足讓聽聞者產生畏懼或恐慌，與社維法構成要件不符，裁定不罰。

譚男當時貼文內容。記者蔡翼謙／翻攝
譚男當時貼文內容。記者蔡翼謙／翻攝

日本 AZ疫苗 蘇貞昌

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