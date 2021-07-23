共諜案未明 王炳忠、侯漢廷等5人限制出境出海8月

侯漢廷（左起）、王炳忠、林明正。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王炳忠的父親王進步，被控與陸生周泓旭涉「共諜案」觸犯國安法發展組織罪，但台北地方法院判5人無罪。檢方上訴，因限制出境、出海期限將屆，台灣高等法院裁定自今起限制出境、出海8月。

高院認為王炳忠、林明正、侯漢廷與王進步涉犯危害國家安全、社會安定的案件，檢察官又上訴，還待法院審理究明，並非絕對排除論罪科刑可能。王炳忠、侯漢廷自2011年起出入境至少40次，林明正與王進步各30次、5次，且大部分都是前往大陸。

高院認為王、侯、林都稱認識大陸地區官員，且有聯繫、見面，有在對岸發展事業的想法；王父為兒子處理處理資金往來，4人逃匿出境、滯外不歸可能性不低，權衡國家刑事司法權行使、社會秩序及公共利益等，裁定自今日起限制出境、出海8月。

而周泓旭是大陸人，生活重心、財產都不在台灣，高院認為一旦解除出境可預期規避將來的審判，同樣自今日起限制出境、出海8月。而周的律師聲請法官迴避，高院另一合議庭認為「刑事法官迴避聲請狀」上頭只有律師蓋印，律師非當事人，無聲請法官迴避之權，駁回聲請。

檢方指控，周泓旭2014年結識王炳忠、林明正、侯漢廷，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展；王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

台北地院雖判5人無罪，但仍裁定他們限制出境、出海至7月22日；5人抗告，6月30日遭高院駁回確定。高院7月6日開限制出境、出海訊問庭，5人都表示反對再限制。