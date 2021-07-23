美女檢座李秀玲升主任 辦案細膩霸氣下顯柔情

全國一審檢察官升任主任名單今天由法務部長蔡清祥圈選出爐23名新科主任檢察官，彰化地檢署升任主任檢察官的是48期的李秀玲，將派任新北地檢署，她曾主辦的重大案件包括彰化偷排電鍍廢水、黑心假泉水案，尤其在日月明功靈修團體虐死詹姓高中生案中，她鍥而不捨突破詹母心防，才讓案情真相大白，將教主陳巧明定罪，霸氣又細膩的辦案風格讓人印象深刻。

李秀玲一頭長髮、秀氣外表下，講話很溫柔，但辦起案子卻相當強悍與堅持，甚至曾在半夜踩著高跟鞋急奔現場和基層員警一起衝鋒陷陣的女檢座。

李秀玲是書記官出身，與檢察官丈夫林裕斌同為東海大學法律系畢業，在林裕斌鼓勵下又考上檢察官，當上檢座沒多久，2013年就一連碰上均轟動全國的彰化大統長基黑心油案、日月明功靈修團體虐死高中生案，李秀玲認真、鍥而不捨的拚勁開始發揮長才。

當年日月明功靈修團體成員對創辦人陳巧明奉為精神導師，集體管教廚媽的兒子詹姓高中生凌虐致死，當時詹媽也聽從陳巧明授意要承擔全部責任，直到李秀玲多次到看守所探視羈押禁見的詹母閒話家常，以同為母親的心情勸勉詹母，虔誠基督徒的李秀玲更引用聖經告訴詹母「愛裡沒有懼怕，愛既完全，就把懼怕除去，因為懼怕裡含著刑罰；懼怕的人在愛裡未得完全。」逐漸打破詹母心防，才把兒子被囚禁凌虐過程說出，這起駭人聽聞的集體靈修團體凌虐案才真相大白。

李秀玲也參與偵辦彰化多家工廠埋暗管排電鍍廢水案、還有從一起滿載事業廢棄物曳引車的翻落山谷死亡車禍中抽絲剝繭，指揮環保署和保七警察查出業者亂棄置鍋爐廢爐渣及排放戴奧辛等空汙案。