快訊

莫德納、AZ疫苗開放第二劑接種！指揮中心：急迫出國者可提早打

中元普渡可辦！指揮中心：遶境進香遊行則不開放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

控南港輪胎害公司損失59億 泰豐輪胎今赴法院提告！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

泰豐輪胎指控董事南港輪胎擅自退出美國商務部退出反傾銷稅調查，害公司損失59億多元，損及股東權益也違背董事應負的忠實義務，今委任律師盧明軒到台北地方法院遞狀，自訴南港輪胎榮譽董事長林學圃、董事長張昌平、副董事長趙國帥違反證交法特別背信罪。

泰豐輪胎指出，美國商務部去年底調查台灣、韓國、泰國、越南等國輪胎業反傾銷案，台灣輪胎業反傾銷稅率為四國中最高，其中南港輪胎被判最高稅率，導致泰豐輪胎也連帶被判高達88.82%的重稅；然而，調查期間若業者不積極接受調查，進口國可以作出「缺席判決」，結果都是高到再也賣不出去的稅率。

泰豐輪胎表示，南港輪胎身為泰豐輪胎的董事，卻在今年3月24日通知美國商務部退出反傾銷稅率調查，導致美國商務部5月21日判南港輪胎反傾銷稅101.84%，泰豐輪胎也被課以高達84.75%反傾銷稅。

泰豐輪胎認為， 南港輪胎身為泰豐輪胎董事，依公司法對於泰豐輪胎有忠實義務，處理涉及泰豐輪胎事務時，須基於為泰豐輪胎的最佳利益而為，不得圖謀自己或第三人不法利益，也不得違背職務損害泰豐輪胎利益，但南港輪胎在未告知泰豐輪胎董事會，擅自退出反傾銷稅調查，造成泰豐輪胎損失59.73億元，也損及其他泰豐輪胎股東權益，違背董事應負的忠實義務。

泰豐輪胎今委任律師盧明軒到台北地方法院遞狀，自訴南港輪胎指派在泰豐輪胎的法人董事代表人趙國帥、南港輪胎負責人張昌平、南港輪胎實際負責人林學圃違反證券交易法特別背信罪。

盧明軒指出，南港輪胎身為泰豐董事，本來就應該負有忠實義務，但南港輪胎因退出美國調查反傾銷的行為，讓泰豐受到損害，公司就由獨立董事代表提起自訴。他說，因此案件涉及反傾銷等較為複雜的問題，公司希望透過自訴方式迅速、明確解決事情，希望法官直接裁判。

泰豐輪胎委任律師盧明軒今赴台北地方法院遞狀自訴南港輪胎負責人違反證交法特別背信罪。記者林孟潔／攝影
泰豐輪胎委任律師盧明軒今赴台北地方法院遞狀自訴南港輪胎負責人違反證交法特別背信罪。記者林孟潔／攝影

泰豐輪胎 反傾銷 律師

延伸閱讀

泰豐中壢4.4萬坪土地公開標售 底價100.44億元

價值百億 泰豐賣兩子公司股權

泰豐輪胎爭議股東登廣告 點名崑山科大校長應辭獨董

南港輪胎前執行副總涉收回扣8百萬元 違法證交法遭起訴

相關新聞

陸軍上士掏空小兵存摺20萬 領光他戶頭全放進自己口袋

陸軍北部某營區林姓上士組長，得知連上的曾姓班兵和他人有金錢往來，自稱要幫他管理戶頭、存摺避免亂用，期間卻私自領出他的錢放...

控南港輪胎害公司損失59億 泰豐輪胎今赴法院提告！

泰豐輪胎指控董事南港輪胎擅自退出美國商務部退出反傾銷稅調查，害公司損失59億多元，損及股東權益也違背董事應負的忠實義務，...

女被告在法庭內拍攝被制止 衝上審判台推傷法官被逮

台中地院刑事庭劉姓女法官昨天下午開庭審理傷害案件時，顏姓女被告突然拿出手機要拍攝法庭審理畫面，違反法庭內禁止錄影錄音的規...

提供行車紀錄器助警揪肇逃 最高可領1萬元「破案獎金」

「鐵肺歌后」彭佳慧與妹妹20日下午開車行經北市道路時，目睹對向車道有汽車擦撞機車釀車禍，不料汽車駕駛竟疑似肇逃，彭佳慧與...

影／重機界法拉利台74線飆速300公里 車主落網百萬愛車掰掰

台中杜卡迪GG了！網路流傳一輛百萬名車杜卡迪在台中市台74線競速奔馳300公里影片，車速堪比台灣高鐵還快。車主飆車行徑藐...

性侵犯在宣判前9天已死亡 一審法官未察仍予以判刑

被告死亡者，應諭知不受理判決。鄭姓男子與未成年少女發生性關係， 致少女懷孕產下1女，檢察官依妨害性自主罪將他起訴，一審法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。