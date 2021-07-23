控南港輪胎害公司損失59億 泰豐輪胎今赴法院提告！

泰豐輪胎指控董事南港輪胎擅自退出美國商務部退出反傾銷稅調查，害公司損失59億多元，損及股東權益也違背董事應負的忠實義務，今委任律師盧明軒到台北地方法院遞狀，自訴南港輪胎榮譽董事長林學圃、董事長張昌平、副董事長趙國帥違反證交法特別背信罪。

泰豐輪胎指出，美國商務部去年底調查台灣、韓國、泰國、越南等國輪胎業反傾銷案，台灣輪胎業反傾銷稅率為四國中最高，其中南港輪胎被判最高稅率，導致泰豐輪胎也連帶被判高達88.82%的重稅；然而，調查期間若業者不積極接受調查，進口國可以作出「缺席判決」，結果都是高到再也賣不出去的稅率。

泰豐輪胎表示，南港輪胎身為泰豐輪胎的董事，卻在今年3月24日通知美國商務部退出反傾銷稅率調查，導致美國商務部5月21日判南港輪胎反傾銷稅101.84%，泰豐輪胎也被課以高達84.75%反傾銷稅。

泰豐輪胎認為， 南港輪胎身為泰豐輪胎董事，依公司法對於泰豐輪胎有忠實義務，處理涉及泰豐輪胎事務時，須基於為泰豐輪胎的最佳利益而為，不得圖謀自己或第三人不法利益，也不得違背職務損害泰豐輪胎利益，但南港輪胎在未告知泰豐輪胎董事會，擅自退出反傾銷稅調查，造成泰豐輪胎損失59.73億元，也損及其他泰豐輪胎股東權益，違背董事應負的忠實義務。

泰豐輪胎今委任律師盧明軒到台北地方法院遞狀，自訴南港輪胎指派在泰豐輪胎的法人董事代表人趙國帥、南港輪胎負責人張昌平、南港輪胎實際負責人林學圃違反證券交易法特別背信罪。