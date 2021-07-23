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陸軍上士掏空小兵存摺20萬 領光他戶頭全放進自己口袋

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

陸軍北部某營區林姓上士組長，得知連上的曾姓班兵和他人有金錢往來，自稱要幫他管理戶頭、存摺避免亂用，期間卻私自領出他的錢放進自己口袋，一共侵占近20萬元，直到曾的母親驚覺兒子帳戶遭掏空才曝光，曾也說只拿到部分現金，檢方認定林犯嫌明確，依侵占罪嫌起訴他。

檢方調查，林男（38歲）擔任上士組長期間，因班兵和他人有金錢往來，為了避免後續衍生事端，林就要求替曾姓士兵代管理他的存摺、印章及密碼，雙方也約定，若曾有使用現金需求時，可由林代替提領並交給他使用。

未料林男卻沒信守承諾，發現曾的戶頭內有近20萬元現金，竟起貪念多次到營區附近的郵局分次提領，還把錢通通放進自己口袋，一共侵占曾男19萬7800元，事後曾的母親赫然發現兒子戶頭只剩下142元全案才曝光。

家屬反應後軍方介入調查，經憲兵隊依侵占罪嫌將林男移送偵辦。檢方訊時，林男坦承多次到臨櫃提領曾的戶頭，但也表示因他掌管戶頭、印鑑，如果有溢領的金額，他可以隨時存回不需要和曾男面交返還。

曾男則證稱，帳戶交由林代管期間，林僅有轉交2萬8000元給他，之後就再也沒還他任何錢。另根據銀行、郵局提領紀錄，林在去年4至6月期間，以9次分別提領曾男戶頭現金，侵占達19萬7800元，檢方偵結認定他犯嫌明確，依侵占罪嫌起訴林。

檢方依侵占罪嫌起訴林姓上士。記者曾健祐／攝影
檢方依侵占罪嫌起訴林姓上士。記者曾健祐／攝影

郵局 憲兵 掏空

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