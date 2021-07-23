女被告在法庭內拍攝被制止 衝上審判台推傷法官被逮

台中地院刑事庭劉姓女法官昨天下午開庭審理傷害案件時，顏姓女被告突然拿出手機要拍攝法庭審理畫面，違反法庭內禁止錄影錄音的規定，經劉法官制止，沒想到顏女情緒控衝上審判台，涉嫌推傷劉法官，被法警依現行犯逮捕，警方昨晚依妨害公務、傷害等罪將顏女移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後予以請回。

台中地院發言人行政庭長林源森今天表示，劉姓女法官被推傷，所幸僅左手輕傷，傷勢並不嚴重，為防範類似案件發生，院方已請法警加強防範，加強安全措施。院方並呼籲前來開庭的民眾，遵守法庭內相關規定。

據悉，顏姓女被告昨天下午在刑事法庭內開庭時，起初情緒正常，但在劉法官庭訊結束之前，突然拿出手機要拍攝法庭內活動，違反法庭內不得錄影錄音的規定，劉法官出言制止，顏女情緒失控衝向審判台，當時書記官及法警來不及制止，她猛推劉法官的左肩，致劉法官左手受傷。