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男子疑女友另結新歡持刀刺死 南投法院判14年8月

中央社 / 南投縣23日電

梁姓男子懷疑李姓女友因另結新歡而想分手，今年1月帶檳榔刀去找李女，兩人爭吵，梁男掏出刀械刺殺李女致死，南投地方法院依殺人罪判梁男有期徒刑14年8月。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事判決書內容，梁男與李姓女子去年10月起交往為男女朋友，交往期間偶爾因經濟及相處問題發生爭執；去年12月31日，梁男懷疑李女因另有交往對象而想分手，兩人發生爭執不歡而散。

梁男今年1月1日下午找不知情的陳姓友人幫忙，以要向李女道歉為理由，要求陳姓友人開車載他去找李女，梁男到達草屯鎮某家KTV店後，看見李女自KTV店內走出，便從副駕駛座下車，隨後與李女發生爭吵、拉扯，並持預先攜帶的檳榔刀朝李女左胸、左頸等身體重要部位猛刺。

李女遇襲後沿路逃跑，梁男仍持刀追殺，導致李女左側頸部、左上臂、左上胸壁等處撕裂傷。梁男見李女失血倒下後逃離現場，李女被送醫急救，但因左胸刀器刺傷，傷及左鎖骨下動脈，導致出血性休克，當天下午急救無效死亡。

梁男落網後坦承犯行，法官認為梁男僅因懷疑李女欲分手，竟持刀刺擊李女身體要害致死，造成家屬難以撫平傷痛。

法官表示，梁男雖然坦承犯行，但未與李女的家屬達成和解賠償，審酌梁男教育程度、工作、經濟狀況、與母親同住等情形，依殺人罪判處有期徒刑14年8月，並裁定繼續羈押。全案可上訴。

分手 殺人

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