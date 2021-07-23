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提供行車紀錄器助警揪肇逃 最高可領1萬元「破案獎金」

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

北市警交通大隊表示，若民眾提供車禍影像畫面，經警察局審核有助於釐清案情，可領最高1萬元的「破案獎金」。記者翁至成／翻攝
北市警交通大隊表示，若民眾提供車禍影像畫面，經警察局審核有助於釐清案情，可領最高1萬元的「破案獎金」。記者翁至成／翻攝
「鐵肺歌后」彭佳慧與妹妹20日下午開車行經北市道路時，目睹對向車道有汽車擦撞機車釀車禍，不料汽車駕駛竟疑似肇逃，彭佳慧與妹妹立刻「掉頭」協助傷者，並熱心提供行車紀錄器給警方；台北市警交通大隊表示，由於行車紀錄器普及，若發生車禍有駕駛人熱心提供肇事畫面，將可獲得最高1萬元的獎勵金，呼籲民眾多發揮善心。

彭佳慧與妹妹當下幫忙傷者，並主動提供行車紀錄器影像，協助警方偵破肇逃案件，她事後在臉書發文表示，「希望大家都要心存善念」、「頭一次發現我的行車紀錄器拍下來的鏡頭可以如此美麗」，但也說「不會領獎勵金」。

善心不求回報是美德，不過北市府定有「檢舉道路交通事故肇事逃逸案件暨提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，只要有民眾提供車禍影像畫面，經警察局審核有助於釐清案情，可領最高1萬元的「破案獎金」。

北市警交通大隊表示，自107年至110年6月，已發放超過80萬元獎勵金，幫助釐清660起交通事故；也說明，除了事發現場提供影像給警方之外，另可至「交通事故影音上傳平台」上傳影像。

警方提醒，民眾若欲提供行車紀錄器，要記得先將該關鍵檔案鎖定或將記憶卡拔除以留存該影像，避免影像檔案遭覆蓋。

北市警交通大隊表示，除了事發現場提供影像給警方之外，另可至「交通事故影音上傳平台」上傳影像。記者翁至成／翻攝
北市警交通大隊表示，除了事發現場提供影像給警方之外，另可至「交通事故影音上傳平台」上傳影像。記者翁至成／翻攝
彭佳慧與妹妹日前提供行車紀錄器影像，協助警方偵破肇逃案件，事後過程Po上網，並說「頭一次發現我的行車紀錄器拍下來的鏡頭可以如此美麗」。記者翁至成／翻攝
彭佳慧與妹妹日前提供行車紀錄器影像，協助警方偵破肇逃案件，事後過程Po上網，並說「頭一次發現我的行車紀錄器拍下來的鏡頭可以如此美麗」。記者翁至成／翻攝

北市 車禍

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