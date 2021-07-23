台74線飆重機時速300公里 警逮駕駛扣車法辦

台中市陳姓男子日前騎乘大型重機，在台74線快速道路以時速300公里狂飆，還將過程拍攝上網，警方獲報後今天循線將他逮捕，並查扣涉案的重機，訊問後依公共危險等罪嫌送辦。

台中市警察局第五分局今天表示，日前媒體報導1名重機騎士騎乘一輛大型重型機車，在台74號快速道路上，以時速破表的300公里飆車，還自拍影片將過程貼上網，引發各界討論。

警方組成專案小組偵辦，經勘驗網路所傳的飆車影片，涉案的陳男為避免遭警方查緝，影片只有他的重機車速儀表板，未顯示日期、時間與車號，但警方以影片所顯示的天氣與網路流傳日期，過濾清查溯源。

辦案人員調閱監視系統，查出陳男在7月17日上午約5時，從北屯區祥順六街住處駛出重機，並沿太原路匝道上台74號快速道路狂飆。

為避免引人側目，陳男還懸掛偽造車牌，全案經警方蒐證後聲請搜索票獲准，並在今天清晨前往陳男的住處偵辦，除逮捕陳男並查扣涉案的重機一部。

警方全案訊問後，將依公共危險、偽造特種文書罪等罪嫌，將陳男移送台中地檢署偵辦，警方並建請檢方，將涉案的重機沒收或函請監理單位將車輛沒入，另危險駕駛部分將依違反道路交通管理處罰條例舉發，最高可處罰新台幣3萬4800元。