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性侵犯在宣判前9天已死亡 一審法官未察仍予以判刑
被告死亡者，應諭知不受理判決。鄭姓男子與未成年少女發生性關係， 致少女懷孕產下1女，檢察官依妨害性自主罪將他起訴，一審法官於4月29日辯論終結，再於5月20日判刑，但鄭男在一審宣判前即5月11日死亡，檢察官提起上訴，台中高分院以鄭男已死亡，撤銷一審判決，改判公訴不受理。
苗栗地檢署查出，鄭男與未成年少女交往後，他於2019年5、6月間，帶少女至其位於苗栗縣住處房間內，未違反少女的意願，與少女發生性關係，致少女懷孕並產下1女，由醫院通報後進行親子關係鑑定而查出鄭，檢察官依妨害性自主罪起訴鄭男。
鄭男經檢察官提起公訴後，由苗栗地院法官審理，今年4月29日進行審理程序辯論終結，並於5月20日判處鄭男罪刑，但鄭男早於5月11日經發現死亡，有戶政事務所函送戶籍資料及苗栗地檢署相驗屍體證明書可稽。經檢察官提起上訴。
二審以被告死亡者，應諭知不受理之判決。合議庭認一審未及審酌鄭男已死亡事實，已死亡的鄭男實體判決，容有未合，檢察官據此提起上訴，為有理由，因此台中高分院法官撤銷一審判決，改判公訴不受理。
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