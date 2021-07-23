女子1個月連偷10次小泡芙判拘役 專家：可能是強迫症

嘉義市孫姓女子今年2月至3月，連續到便利商店犯10起竊案，每次都偷1包「○○小泡芙」在外自用，店員發現後報警逮捕，檢聲請簡易判決，院方認定孫犯竊盜罪共10罪、各處拘役10日，合併執行拘役70日，得易科罰金；專家認為孫女可能有「強迫症」，建議就醫心理治療。

年約40歲孫女自今年2月1日起至3月4日，共10次騎車到嘉義市某全家超商，徒手竊取貨架上價值23元的「○○小泡芙」1包，將小泡芙藏在外套中步出店外，自行食用，店員發現孫女多次竊盜行為後，決定報警逮捕，孫女在檢警訊問中坦承犯行，辯稱肚子餓，但遲未賠償店家、未和解，檢方傳訊多次也未到案，依竊盜罪聲請簡易判決。

「孫女可能有強迫症！」臨床心理師林姿吟說，有些人偷東西有快感、已成癮，不偷心裡不舒服，這和吸毒犯、性侵犯等都應接受心理處遇，懲罰無法改變孫女心理，當癮頭上身時就會忍不住再去做，建議就醫治療。