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女子1個月連偷10次小泡芙判拘役 專家：可能是強迫症
嘉義市孫姓女子今年2月至3月，連續到便利商店犯10起竊案，每次都偷1包「○○小泡芙」在外自用，店員發現後報警逮捕，檢聲請簡易判決，院方認定孫犯竊盜罪共10罪、各處拘役10日，合併執行拘役70日，得易科罰金；專家認為孫女可能有「強迫症」，建議就醫心理治療。
年約40歲孫女自今年2月1日起至3月4日，共10次騎車到嘉義市某全家超商，徒手竊取貨架上價值23元的「○○小泡芙」1包，將小泡芙藏在外套中步出店外，自行食用，店員發現孫女多次竊盜行為後，決定報警逮捕，孫女在檢警訊問中坦承犯行，辯稱肚子餓，但遲未賠償店家、未和解，檢方傳訊多次也未到案，依竊盜罪聲請簡易判決。
「孫女可能有強迫症！」臨床心理師林姿吟說，有些人偷東西有快感、已成癮，不偷心裡不舒服，這和吸毒犯、性侵犯等都應接受心理處遇，懲罰無法改變孫女心理，當癮頭上身時就會忍不住再去做，建議就醫治療。
林姿吟指出，部分慣竊因偷竊行為得逞得到成就及快感，有些行為在兒童或青少年就會出現，偷竊並非實際對該物品有迫切需要，所以有其心理成因，而非不懂法律規定，偷竊者無法控制自己衝動，特別是在壓力情境下，這些壓力可能來自人際衝突、生活挫折，透過偷竊成功的快感來抒解心裡不適。
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