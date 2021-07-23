大膽！警官辦公室收賄223萬元 包庇薄紗熱舞的色情酒店

時任台南市政府警察局保防科警務正黃傳宗按月收受3萬、5萬不等賄款，包庇有薄紗秀舞的色情酒店不被查緝，連退休後仍持續收賄，共計223萬元不法所得，一、二審均依利用職務機會詐取財物罪判10年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，黃傳宗2010年到2016年間擔任台南市警局警務正，2家色情酒店業者為規避警方查緝、避免列為重點查緝店家，想按月買通警察；黃傳宗向業者指出「行情價是3萬元，但是你的店太辣，只收3萬元不值得，我不想處理」等語。

黃傳宗2014年開始在辦公室、公元前廣場、住處等地，向單純有女陪侍的便服酒店每月收3萬元，有穿薄紗秀舞的制、便服酒店則按月收5萬元賄款，而他2016年12月2日退休，仍持續向業者收賄，共計223萬元。

法院認為黃傳宗身為警務人員卻不知廉潔自持，向酒店業者詐取財物，嚴重破壞警紀，踐踏社會善良風俗，加深大眾對於員警的負面觀感，影響大部分盡忠職守員警的正面形象。