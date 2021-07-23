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合夥運鰻苗遭大陸海警查扣 華西街幫老大涉擄船長索賠
台北萬華「華西街幫」角頭楊欽彥與高雄王姓男子、金門陳姓船東，疑合夥運輸鰻苗，今年初陳的漁船遭大陸海警攔截，載運的鰻苗也被查扣，鰻苗漁貨損失不貲，轉而找人涉嫌押陳勒贖，要求陳賠償680萬元。陳匯款獲釋報警後，警方連日拘捕楊、王等9人送辦，昨晚獲10萬元到20萬元交保。
華西街幫與頭北厝、萬國幫被稱為「艋舺」三大幫，2009年警方掃蕩華西街幫後，51歲的楊欽彥自才在2010年接手打理幫務，成為華西街幫角頭。據了解，楊欽彥對警方拘捕他，查辦妨害自由等案，楊否認犯行，稱是商業糾紛。
據調查，楊欽彥與高雄林園養殖業者王姓男子（45歲）合夥，要金門的陳姓船東載運10箱鰻苗到大陸，但今年1月間，陳的漁船疑自金門航往大陸途中，遇大陸海警船攔截，遭查扣漁船和15箱鰻苗，後來陳先賠償120萬元，直到2月底，陳從金門到台南看船，經王找人載到高雄，便涉嫌將陳拘禁高雄市鳳山區王租的房子，另索討鰻苗損失約680萬元。
王涉嫌託林姓（42歲）、洪姓（33歲）2男子找另5名男子看管陳，並毆打陳成傷，楊欽彥獲知，同日也從台北南下，要陳籌款還錢。陳聯絡多名朋友，當天匯款約680萬元才獲釋，他立刻返回金門，不久向金門警方報案。
金門、高雄、新北警方及刑事局南部打擊犯罪中心追查數月，查出楊、王等人涉案，7月20日起兵分多路，分別在台北、高雄等地，拘捕9名涉案人到案，並起出鎮暴槍、彈、開山刀等犯案工具，楊欽彥也在新北市樹林區落網。
警方昨天依違反組織犯罪條例槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，檢圻方聲押楊、王及洪姓男子，但經法院裁定10萬元至20萬元交保。
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