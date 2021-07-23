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Hello kitty擋車牌罰3千 看得清但儀器拍不出仍判違規
高姓男子在機車牌上掛了一個全身造型的Hello kitty玩偶，被警方攔查開單被罰3千元，高男堅稱只是飾品沒遮住車牌號碼，不服提起行政訴訟，但法官勘驗開單警員密錄器，認為玩偶的臉、身體遮住車牌中「2」、「3」2個號碼上半部個號碼，駁回高男請求判敗訴，罰單還是得繳。
基隆地院判決書指出，高男去年11月2日21時24分許，騎機車行經基隆市仁愛區仁二路、愛三路口，被警員發現車牌上懸掛的Hello kitty玩偶遮住車牌，看不清車牌號碼，攔查後，以「安裝其他器具之方式，使不能辨識號牌」，依違反道路交通管理處罰條例違規行為開單，監理單位裁罰3千元。
高男主張，機車車牌位置加裝玩偶僅為飾品，未造成車牌無法辨識，至多僅遮蔽車牌號碼數字2的上緣，難誤認遭遮蔽處是其他數字或英文字母，且舉發機關員警提供的違規採證照片，亦可清楚辨識車牌號碼，聲明原處分撤銷。
高男堅稱，機車車牌並非完全無法辨識，難誤認遭遮蔽處是其他數字或英文字母，還提出機車近照認為可看出車牌號碼。
但法官說，道路交通管理處罰條例「使不能辨識其牌號者」，並非單指肉眼不能辨認，凡以各種手段致科學儀器不能辨認都算。從密錄器畫面，確實呈現Hello Kitty玩偶下半身遮蔽「2」、「3」2個數字上半段，需以臆測方式推猜該數字為何。
法官還指出，所謂「不能辨認其牌號」，不限於在正常光線、距離及角度下，肉眼不能辨識的情形，尚包括儀器在正常操作得攝錄範圍內，無法清楚辨識情形；且如以一般肉眼觀察可清楚辨識牌號，但在相同距離及角度以儀器拍攝即無法清楚辨識，仍屬不能辨認其牌號情形。
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