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赴北院開庭被通知與確診者足跡重疊 女律師氣炸

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台北地院。本報資料照
台北地院。本報資料照

1名女律師7月19日前往台北地院開庭，沒想到22日卻接到通知，指她開庭當天因與確診者足跡重疊，請她22日去醫院做快篩，她在臉書發文抱怨，指這起重金案件沒有被告在押，實在感受不出當天開庭的必要性，為這個案件要去被戳鼻孔，感覺很不爽，抱怨為何不能延期。

PO文指出，「剛接到大安區健康中心的電話，說我７月19在台北地檢署跟確認者足跡重疊，幫我預約明天去醫院戳鼻孔」、「覺得很無奈，重金案件，被告律師幾十人，縱使4、5間延伸法庭分開辯論，但我們報到時都在走廊等，全日庭我還在法院吃東西，開庭前就覺得風險很大，心中抱怨為什麼不能延期，沒想到還真的會接到足跡重疊的電話」。

女律師指出，她是在台北地院刑事庭開庭，到門口先看到台北地檢署的QRCODE，就掃了地檢署的，不是掃法院的，但北檢和北院根本在同一個地方，打電話給書記官詢問，書記官表示目前沒有收到通知要檢查，確診者是到北院還是北檢開庭不得而知。

PO文內容顯示，進入法院的人，應該認為刷其中1個QRCODE就可以，2個QRCODE也只排在前後而已，那天北院人超多正常運轉，法拍室人也很多，也有不少媒體記者，重金案件沒被告在押，實在感受不出當天開庭的必要性，「我卻因為這個案件要去被戳鼻孔」。

她無奈表示，一起開庭的法官、書記官似乎沒有收到通知，「我住在萬華配合防疫的如此徹底，疫情嚴重時都沒遭遇感染風險，卻因為開庭而要被戳鼻孔真的很不爽啊！」

這名女律師文章PO出後，引起台北司法圈人士熱議，有律師好奇，確診者到底出現在北院還是北檢？也有人好奇，當天一起開庭的律師是否也有接到快篩通知？

女律師開庭卻接到與確診者足跡重疊通知。圖／翻攝網路
女律師開庭卻接到與確診者足跡重疊通知。圖／翻攝網路

律師 快篩 法拍

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