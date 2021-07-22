快訊

降級指引疑遭外流內容曝光 指揮中心出面回應

河南暴雨成災…苦苓稱「捐款就罵三字經」 網友：敢罵五月天嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

17年前賣預算拿回扣更一審宣判 還有人仍是新北市議員

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

圖為台灣高等法院外觀。本報資料照
圖為台灣高等法院外觀。本報資料照

17年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，檢方起訴高敏慧等18名前後任議員、林詩蓮等5名業者，以及社團負責人等共50人；案經歷審，台灣高等法院更一審依對於職務上行為收受賄賂罪判高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉、徐陳麗華、朱佩瑛等11名議員2年至6年不等徒刑，須吐出不法所得。

當時「賣預算回扣案」沸沸揚揚，涉案議員黨籍包括國民黨民進黨親民黨

高等法院指出，商人林詩蓮與高敏慧商議成立如通集團，旗下包含如通、儷得及衡茂公司，利用議員補助款制度，向台北縣議員（改制前）購買該議員或台北縣樹林市民代表年度內一定額度議員補助款用牋或市民代表建議書後，再向符合受補助單位的民間團體各負責人表示有議員補助款經費贊助辦理活動、購置設備，但條件是各團體只能使用約3成補助款，其餘7成款由林詩蓮和林女胞弟聶詩易拿回。

包括台北縣大自然戶外休閒推廣協會等共16間社團因經費籌措困難，便購買假發票，或由熟識廠商浮報金額、數量等方式提供不實收據；或是由林詩蓮、聶詩易、樹林市市民代表（改制前）王春蘭偽造會計憑證，由如通集團旗下公司提供發票、收據等方式核銷。

台北縣政府相關業務承辦人員上當撥款，林詩蓮詐得2377萬7452元，如通公司也因此無償取得197萬5000元犯罪所得。

2000年至2004年間，這些台北縣議員分別依照高敏慧、林詩蓮、王春蘭的要求，開立一定額度的議員補助款用牋或市民代表建議書給高敏慧、林詩蓮，再收受補助金額3成的賄款；或是向林詩蓮、王春蘭借款，若還不出錢來，就開立借款金額3倍計算的議員補助款用牋方式作抵償。

高敏慧、王春蘭將林詩蓮交付的部分賄款轉投資如通集團，參與集團盈餘分配。王春蘭先後收受賄款和違法行為變得的利益達208萬205元，高敏慧獲利754萬864元，楊寶猜與擔任議員服務處主任的丈夫鄭式雄共收132萬元，王淑惠收下104萬7千元，吳天麟拿了405萬元，顏世雄收賄60萬元，何淑峯收取81萬元，呂世喜收賄31萬8千元，宋進財的賄款計47萬7500元，金中玉收受27萬元，徐陳麗華領取87萬7500元，朱佩瑛與服務處主任李天擎收受賄款合計350萬4千元。

遭起訴的民代們幾乎都否認收賄，各有理由。高敏慧辯稱是收受「贊助款」、「公關費」，楊寶猜推說是鄭式雄所為，她不知情；王淑惠解釋交付議員用牋給林詩蓮是還欠他人的補助款，不是收賄。而吳天麟則說林詩蓮是他的議員助理，因建議補助事宜，才開立補助款用牋；金中玉則說「補助款用牋遭人偽造」。只有朱佩瑛在高院更一審時坦承收賄，並繳交犯罪所得，她因此只被判刑2年，獲緩刑3年，並向公庫支付100萬元。

因本案審理超過8年，被告均依刑事妥速審判法減刑。不認罪的議員刑度分別為高敏慧5年、楊寶猜5年、王淑惠5年、吳天麟6年5月、顏世雄3年6月、何淑峯4年10月、呂世喜4年、宋進財4年、金中玉3年10月、徐陳麗華4年10月。

民進黨籍新北市議員高敏慧連續犯貪汙治罪條例對於職務上行為收受賄賂罪，台灣高等法院更一審判她5年徒刑，褫奪公權4年，扣案已繳交的犯罪所得754萬餘元沒收。圖／取自新北市議會網站
民進黨籍新北市議員高敏慧連續犯貪汙治罪條例對於職務上行為收受賄賂罪，台灣高等法院更一審判她5年徒刑，褫奪公權4年，扣案已繳交的犯罪所得754萬餘元沒收。圖／取自新北市議會網站

收賄 回扣 台灣高等法院 國民黨 民進黨 親民黨

延伸閱讀

賤賣補助款額度案更審 11名前縣議員涉貪判刑

補助款1900萬僅用3成 嘉市機車汰舊換新籲車主加快腳步

殺牙醫師案更一審判無期 檢提上訴：漏了褫奪公權終身

台灣之星解僱KPI達成率100%女員工 高院更一審判敗訴

相關新聞

17年前賣預算拿回扣更一審宣判 還有人仍是新北市議員

17年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，檢方起訴高敏慧等18名前後任議員、林詩蓮等5名業者，以及社團負責人等共50人；案...

保母心急如廁…1天摔男嬰1、2次致腦出血 未吐實遭判刑

50多歲商姓保母遭家屬控告，摔6個月大的男嬰至腦出血，保母辯稱，彎下身體就可以把男嬰放在和室地板床墊上，吃益生菌心急著上...

賣菜郎小夜燈良率竟為「0」 趕不上大選廠商求償敗訴

高雄市前市長韓國瑜參選總統時聲勢高漲，王姓廠商當時看中「韓流」帶來的商機，委託設計公司開發「賣菜郎公仔小夜燈」、「白韓公...

保母涉摔男嬰致腦出血 出庭辯：身體軟Q沒有摔小孩

50多歲商姓保母涉嫌摔6個月大的男嬰，導致頭部、視網膜出血，保母辯稱，身體柔軟度軟Q，可以彎下去手貼地，順利把男嬰放在和...

航空城區段徵收案訴願失敗 提行政訴訟

全台規模最大的航空城區段徵收案，今年5月下旬向行政院訴願被駁回，今天居民向台北高等行政法院遞狀，針對航空城土地徵收處分提...

港人居家檢疫躲日租套房失聯 不滿挨罰打官司結果出爐

香港籍人士陳寶珠、張君諾、張龍華去年2月8日來台，卻在居家檢疫期間失聯，事後警方在萬華區日租套房找到人，3人被台北市政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。