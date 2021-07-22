17年前賣預算拿回扣更一審宣判 還有人仍是新北市議員

圖為台灣高等法院外觀。本報資料照

17年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，檢方起訴高敏慧等18名前後任議員、林詩蓮等5名業者，以及社團負責人等共50人；案經歷審，台灣高等法院更一審依對於職務上行為收受賄賂罪判高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉、徐陳麗華、朱佩瑛等11名議員2年至6年不等徒刑，須吐出不法所得。

當時「賣預算回扣案」沸沸揚揚，涉案議員黨籍包括國民黨、民進黨與親民黨。

高等法院指出，商人林詩蓮與高敏慧商議成立如通集團，旗下包含如通、儷得及衡茂公司，利用議員補助款制度，向台北縣議員（改制前）購買該議員或台北縣樹林市民代表年度內一定額度議員補助款用牋或市民代表建議書後，再向符合受補助單位的民間團體各負責人表示有議員補助款經費贊助辦理活動、購置設備，但條件是各團體只能使用約3成補助款，其餘7成款由林詩蓮和林女胞弟聶詩易拿回。

包括台北縣大自然戶外休閒推廣協會等共16間社團因經費籌措困難，便購買假發票，或由熟識廠商浮報金額、數量等方式提供不實收據；或是由林詩蓮、聶詩易、樹林市市民代表（改制前）王春蘭偽造會計憑證，由如通集團旗下公司提供發票、收據等方式核銷。

台北縣政府相關業務承辦人員上當撥款，林詩蓮詐得2377萬7452元，如通公司也因此無償取得197萬5000元犯罪所得。

2000年至2004年間，這些台北縣議員分別依照高敏慧、林詩蓮、王春蘭的要求，開立一定額度的議員補助款用牋或市民代表建議書給高敏慧、林詩蓮，再收受補助金額3成的賄款；或是向林詩蓮、王春蘭借款，若還不出錢來，就開立借款金額3倍計算的議員補助款用牋方式作抵償。

高敏慧、王春蘭將林詩蓮交付的部分賄款轉投資如通集團，參與集團盈餘分配。王春蘭先後收受賄款和違法行為變得的利益達208萬205元，高敏慧獲利754萬864元，楊寶猜與擔任議員服務處主任的丈夫鄭式雄共收132萬元，王淑惠收下104萬7千元，吳天麟拿了405萬元，顏世雄收賄60萬元，何淑峯收取81萬元，呂世喜收賄31萬8千元，宋進財的賄款計47萬7500元，金中玉收受27萬元，徐陳麗華領取87萬7500元，朱佩瑛與服務處主任李天擎收受賄款合計350萬4千元。

遭起訴的民代們幾乎都否認收賄，各有理由。高敏慧辯稱是收受「贊助款」、「公關費」，楊寶猜推說是鄭式雄所為，她不知情；王淑惠解釋交付議員用牋給林詩蓮是還欠他人的補助款，不是收賄。而吳天麟則說林詩蓮是他的議員助理，因建議補助事宜，才開立補助款用牋；金中玉則說「補助款用牋遭人偽造」。只有朱佩瑛在高院更一審時坦承收賄，並繳交犯罪所得，她因此只被判刑2年，獲緩刑3年，並向公庫支付100萬元。