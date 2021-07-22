保母心急如廁…1天摔男嬰1、2次致腦出血 未吐實遭判刑

50多歲商姓保母遭家屬控告，摔6個月大的男嬰至腦出血，保母辯稱，彎下身體就可以把男嬰放在和室地板床墊上，吃益生菌心急著上廁所，會較大力放下，否認摔小孩。法院依照兒童專科醫學會共識，從膝蓋高度自然跌落，不會造成腦出血，認定保母未吐實，依照業務過失傷害判刑4月。

2019年5月21日，男嬰因翻白眼、失去意識送醫，檢查出硬腦膜下出血、視網膜出血，有95%可能是因劇烈搖晃、鈍挫傷、嗚住口鼻窒息、扭絞傷等動作所造成的兒虐性腦傷等節。根據醫院診斷傷害結果，有可能是保母未將男嬰緊貼床墊輕放，距離床墊上有一定高度時直接放下所致，但是「必定不只一次」是多次反覆發生的傷害。

保母曾稱，有吃益生菌會一直跑廁所「比較急的時候，有比較大力點放下他，家屬心急問「一天幾次啊？」保母回答「我上廁所1、2次，就是1、2次這樣子」保母辯稱，沒有摔、丟、劇烈搖晃男嬰，平常是身體彎下，手貼著地，放置男嬰在和室地板的床墊上。

判決指出，保母照顧男嬰約4周，與醫院診斷評估男嬰在2、3週至3天內之受傷時間重合。5個月大的新生兒，頭部比例大、頸部骨骼肌肉尚未發育完全，倘若照顧者用力搖晃、撞擊、未注意頭部、頸部支撐，極可能造成腦部受傷，專業保母不可能不知情，認定商女行為有過失，與男嬰受傷具有相當因果關係。

法官依照兒童專科醫學會的共識及臨床實證，從膝蓋高度的自然跌落，不會造成腦部硬腦膜下出血及腦傷，認定保母在開庭時和在醫院對家屬陳述時均有所保留，難以採信。另，辯護人所稱是否因家屬接送過程受傷，醫院也稱，正確的放置嬰兒在安全座椅上，行車顛簸或頻繁煞停造成硬腦膜下出血及腦傷「臨床實務上從未遇過也沒有聽聞」