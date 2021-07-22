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賤賣補助款額度案更審 11名前縣議員涉貪判刑

中央社 / 台北22日電

17年前爆發台北縣議員將補助款額度，以3成不等代價販售給廠商，涉嫌貪污。高院更一審今判11名前議員有罪，吳天麟遭判6年5月最重；高敏慧5年，犯罪所得754萬元最高，可上訴。

判決指出，台北縣議員補助款的用意在於透過議員的建議，使補助款能分配給地方上有實際需要的學校、里辦公處及社團等，以彌補縣府無法全面補助的不足。

但是，高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉、徐陳麗華、朱佩瑛等11名前縣議員，被控於民國89年至93年間，以簽立空白牋單的方式，將補助款額度以3成不等的代價，販售給廠商。

台灣高等法院更一審指出，高敏慧、王春蘭、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、何淑峯、宋進財、徐陳麗華、朱佩瑛等人多次收受賄賂、不正利益等犯行，構成連續犯，依法加重其刑；朱佩瑛、朱佩瑛服務處主任李天擎、高敏慧於偵查中自白犯行，並於審理期間繳交全部犯罪所得，符合貪污治罪條例給予減刑。

更一審指出，依據刑事妥速審判法第7條規定，本案從民國93年一審繫屬至今，已超過8年還沒判決確定，給予減刑。

更一審今天依違反貪污治罪條例等罪，判處11名前議員2年至6年5月不等徒刑，均褫奪公權；其中，朱佩瑛、朱佩瑛服務處主任李天擎，獲緩刑3年，須分別向公庫支付新台幣100萬元、50萬元。

同案被告廠商林詩蓮依常業詐欺取財罪，判刑2年5月，未扣案犯罪所得2377萬多元追繳沒收；適用沒收新制，林詩蓮經營的如通公司，因本件獲不法款項197萬5000元沒收。全案可上訴。

貪污 台灣高等法院 詐欺

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