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賣菜郎小夜燈良率竟為「0」 趕不上大選廠商求償敗訴

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市前市長韓國瑜參選總統時聲勢高漲，王姓廠商當時看中「韓流」帶來的商機，委託設計公司開發「賣菜郎公仔小夜燈」、「白韓公仔小夜燈」等品，但王男收貨後發現產品良率「0」，趕不上總統大選前上市，損失慘重，氣得向設計公司求償168萬餘元，但法官認為，雙方並未訂定交貨期限，設計公司也願修繕產品，判王男敗訴。

判決指出，王男向設計公司共預定「賣菜郎公仔小夜燈」、「白韓公仔小夜燈」各1000阻，總價約近80萬元，計畫在1月11日大選前把握機會，以每個1000元價格販售，王還主張商品是為了大選開發，因此雙方約定去年1月10日為最後交貨日，如果不能在大選前交貨就不付錢。

後來王男陸續收到成品後，發現小夜燈有多種瑕疵，如外觀粗糙、光源明暗不均，插不進USB等，產品良率幾乎為「0」，王要求設計公司要在前年底完成修繕卻被拒絕，使得總統大選前，這批競選小物都沒辦法上市，因此向設計公司求償168萬餘元損失。

高雄地院審理時，設計公司反駁，指他們與王男公司長期合作，商品上市前要經標準檢驗局檢驗合格，依程序至少要1個半月，不可能交貨後就馬上上市，且王指控的瑕疵都屬輕微，修整過後就沒問題，他們也沒拒絕修補，不能因為趕不上總統大選，就指控違約。

雄院民事庭法官根據雙方文件，發現設計公司在前年3月就與王男簽約開發產品，而小夜燈等物屬長銷型商品，並非針對大選推出的應景商品，且商品僅韓國瑜地中海髮型特徵，臉部、身體都採卡通造型製作，若產品沒命名為「賣菜郎」，或播出「夜襲」、「發大財」等口號歌曲，從外觀看不出跟韓國瑜有關。

法官後來參酌兩方對話紀錄，認定雙方共識為12月5日試做成品，10日小量供貨，組配販售，再視成品調校噴烤漆，與王男主張1月10前為最後交貨期限不符，因此只能推認大選造勢場合只是商品銷售時機，不是契約的唯一目的。

法官認為，瑕疵產品並非不能修補，只不過因王男事後要求取回模具，導致設計公司無從提出修補，責任也不在設計公司身上，因此認為王男求償無理，判設計公司免賠，全案可上訴。

王姓廠商搭韓流熱潮，自製小夜燈在大選前販售，卻因良率為０趕不上大選，損失慘重，氣得向廠商求償，被法院判敗訴，圖為韓國瑜競選期間商品，與文中人物無關。圖／翻攝自韓國瑜臉書
王姓廠商搭韓流熱潮，自製小夜燈在大選前販售，卻因良率為０趕不上大選，損失慘重，氣得向廠商求償，被法院判敗訴，圖為韓國瑜競選期間商品，與文中人物無關。圖／翻攝自韓國瑜臉書

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