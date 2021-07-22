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保母涉摔男嬰致腦出血 出庭辯：身體軟Q沒有摔小孩

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

50多歲商姓保母涉嫌摔6個月大的男嬰，導致頭部、視網膜出血，保母辯稱，身體柔軟度軟Q，可以彎下去手貼地，順利把男嬰放在和室地板床墊上，沒有摔小孩。士林地方法院今宣判，依修正前業務過失傷害罪，判處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元。

2019年5月21日晚上6時許，商姓保母發現床鋪上的男嬰翻白眼、失去意識，抱起男嬰前往國泰醫院急診室，當天晚上9時許，轉往台北榮總追蹤治療。家屬在網路上爆料，揭露疑似保母虐兒事件，導致男嬰腦出血引發癲癇，半夜緊急開刀，縫了近20針。

檢方認為，保母涉嫌疏未注意，多次抱起男嬰要放置床墊時，未小心固定頸、頭部並緊貼床墊放下男嬰，男嬰與床墊有相當距離，男嬰頭部多次撞擊，致硬腦膜下出血、視網膜出血等傷害，依修正前業務過失傷害罪嫌起訴。

商當庭否認犯罪，還稱身體很軟Q。她表示，沒有任何摔、丟、劇烈搖晃小孩「我身體柔軟度是可以彎下去」整個身體彎下去、手貼地，把男嬰放到和室地板上的床墊。

辯護人稱，商姓保母有16年保母經驗，取得保母證照，絕對沒有不固定頭、身體，且「距床墊有相當距離」放下男嬰，從2019年4、5月，照顧時數共264小時，比起告訴人少了2倍時間，告訴人在臉書變賣當初聲稱壞掉的二手搖搖椅，男嬰傷勢是否因家屬每天開車接送，顛頗搖晃造成傷勢。

家屬稱，當天男嬰癲癇，用了4種藥物都壓不下來，醫師從腦部抽出了40cc的血，保母當天在醫院有道歉，且錄音檔和line對話中，均承認每天摔小孩1至2次，如今卻否認。商則稱，男嬰母親在醫院偷錄音，當時遭家屬辱罵逼下跪，逼到精神崩潰，無法理智回答家屬提問。

男嬰疑因遭保母摔傷，腦出血引發癲癇，緊急開刀縫了近20針。圖／家屬提供
男嬰疑因遭保母摔傷，腦出血引發癲癇，緊急開刀縫了近20針。圖／家屬提供
家屬與保母的對話顯示，保母自稱一天摔1、2次。圖／家屬提供
家屬與保母的對話顯示，保母自稱一天摔1、2次。圖／家屬提供

保母 傷害罪 癲癇

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