航空城區段徵收案訴願失敗 提行政訴訟

全台規模最大的航空城區段徵收案，今年5月下旬向行政院訴願被駁回，今天居民向台北高等行政法院遞狀，針對航空城土地徵收處分提起行政訴訟。

委任律師指出，航空城土地徵收缺乏公益性、必要性，並有諸多瑕疵而有重大違法情事，且，區段徵收嚴重侵害憲法保障的平等權、財產權、居住自由權，也違反比例原則，訴請法院撤銷徵收處分，並聲請法院裁定停止訴訟，聲請釋憲。

律師團說，航空城第一期徵收範圍影響戶數3600戶、約1萬5000人，徵收面積達2599公頃；航空城從第三跑道、產業專用區、附近地區的住商用地及產業用地之徵收規模，公益性及必要性多年來都存在重大爭議。此外，區段徵收長期以來廣受批評是政府基於財務理由，恣意擴大徵收範圍的惡法，也明顯有違憲疑慮。

律師團表示，區段徵收制度本質上屬「非公用之徵收」，立法者的立法目的形式上雖然是整體開發，但實質目的主要是提供平衡開發成本資金來源。

律師團說，整體利益的歸屬，並非全體人民，更非由受徵收特別犧牲人民享有，而是由國庫及標售取得土地的私人享有，而徵收土地公開標售移轉給私人建設，也形同「私益徵收」，更加造成社會不平等的現象。

律師團說，土地徵收條例的區段徵收制度，允許國家以資源利用與地區發展為名，進行毗鄰地區土地的全面性徵收，使土地資源的利益轉由其他私人享有。

如此一來，國家機關為營利使用而無須負擔開發的資金成本，制度不具備「極重要的公益」，違反憲法保障財產權及比例原則的規定。