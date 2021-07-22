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港人居家檢疫躲日租套房失聯 不滿挨罰打官司結果出爐
香港籍人士陳寶珠、張君諾、張龍華去年2月8日來台，卻在居家檢疫期間失聯，事後警方在萬華區日租套房找到人，3人被台北市政府衛生局各裁罰1萬元，3人不服提行政訴訟，但未繳裁判費，台北地方法院裁定駁回，可抗告。
台北市政府去年公開失聯居家檢疫者姓名，其中陳寶珠、張君諾、張龍華同年2月8日從香港入境，但3人居家檢疫期間卻持續失聯；市府指出，3人地址均填寫萬華區武昌街的地址，聯絡電話則寫中華電信客服電話，認定填寫不實，惡意失聯。
警方協尋後，去年2月14日在萬華區某日租套房找到3人共處一室，是父母帶兒子一家三口來台灣旅遊，事後台北市衛生局裁罰3人各1萬元罰鍰，但3人不服提行政訴訟，卻未繳裁判費。
台北地院今年3月裁定補正，相關文書也以合法送達，但3人仍未繳費，法院日前裁定駁回訴訟，可抗告。
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