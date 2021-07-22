國城總裁違建被拆 二兒子被控木梯阻逃生涉公危起訴

國城集團總裁洪平森被控在自家三民區「六號綠洲」頂樓平台蓋違建，危害公共安全，遭高雄市工務局勒令拆除，後來住戶發現通往大樓頂樓避難平台的兩處逃生門，被人用木梯抵住，無法從內往外開啟，大樓羅姓主委憂心影響住戶逃生，報警查辦才發現是洪平森二子所為，洪辯稱誤以為木梯是管委會架設，他只是恢復原狀，但檢方認為逃生門為避難通道，依公共危險罪，將洪男起訴。

樓高21層的六號綠洲，是國城建設所興建，洪平森也是住戶，但洪前年被住戶投訴在頂樓蓋違建，阻斷逃生梯道，高雄市工務局後來認定屬違建，要強制拆除違建部分，去年7月工務局派員拆除頂樓部分違章。

檢方調查，去年市府進駐強拆前夕、6月22日早上8時許，「六號綠洲」通往21樓頂樓平台6號、7號梯的逃生安全門外，被架設木梯抵住安全門，導致安全沒辦法從內對外開啟。

住戶發現逃生門遭堵住後，大樓羅姓主委報警查辦，後來警方根據監視器等畫面，發現6月22日早上8時許洪平森二子與另名男子，在逃生門外架設木梯，因此依公共危險罪移送法辦。

洪男偵查時否認堵住逃生門，稱逃生門只要下雨就會滲水，當天早上他聽到敲擊聲，以為有人關在裡面，後來是看到木梯價在門上，以為是管委會放的，避免雨水滲進大樓，他就把木梯架好，而且6、7號逃生門是約定專用空間，不屬於大樓公設。

洪的說法被羅姓主委反駁，指管委會並無決議以木梯抵住安全門防止滲水，逃生門遭堵已經嚴重影響住戶逃生。