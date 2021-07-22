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踢鐵板！女房東張淑晶向胞兄討錢敗訴 還聲請訴訟救助

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

女房東張淑晶因租賃糾紛頻與房客訴訟，台灣高等法院去年以她犯19件誣告罪判8年6月徒刑，同時強制罪部分維持一審1年2月得易科罰金之刑，案件上訴最高法院中。張淑晶另提返還不當得利訴訟，要求胞兄張振盛給付51萬元，台北地方法院駁回，高院上月2日以未繳足裁判費裁定駁回；張婦異議，仍遭駁回。但張婦卻在7月2日具狀聲請訴訟救助，高院裁定聲請駁回。

張淑晶起訴主張，她向第一銀行民生分行貸款152萬元，但2012年6月5日遭張振盛取走不還，這筆貸款本來要每月繳貸款，但張振盛只繳幾期就不繳，銀行向她催繳等語，因此依消費借貸、不當得利及侵權行為損害賠償等規定要求對方給付51萬元本息。

張振盛則表示，本件張淑晶重複起訴，且張淑晶去年5月即敗訴確定。台北地院駁回張淑晶之訴，高院也裁定駁回，但張婦卻在連聲明異議程序都遭高院裁定駁回確定（上月29日）後，請求訴訟救助。

民事訴訟法第107條規定「當事人無資力支出訴訟費用者，法院應依聲請，以裁定准予訴訟救助。但顯無勝訴之望者，不在此限。」高院認為聲明異議程序都已經終結了，聲請不應准許，張淑晶也不得抗告。

張淑晶去年12月遭高院刑事庭重判的案件，是源於她在網路上刊登租屋訊息，但卻是「刊Ａ屋租Ｂ屋」，房客到場才被告知便宜的房間已出租，帶看貴6千元以上的套元。張婦犯的誣告罪，大多是要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話，一旦出現租約爭議，她就虛構連帶保證人在場簽約、知情而提告詐欺。

在那起案件中，遭張淑晶提告的就多達78人；一名蔡姓女房客證稱張婦拿著契約書要求簽名，並說保證欄部分是要留下聯絡人的資料，詎料後來涉訟時她自稱是律師，把很多存證信函、訴訟文件擺出來，說告過很多房客，稱「不發生這些問題就不會有事」。

當時高院指張淑晶的訴訟狀都是她具名撰寫，依照對話或簡訊，她常說要提告或「法院見」，可見她對租賃法律和訴訟手段有相當熟稔程度。高院認為，張婦明知部分狀況不是真的，卻執意虛構申告，變造證據強化申告內容，還大量「濫訴」想置被訴訟人受牢獄之災。高院批張婦嚴重浪費司法資源，明顯的惡性應加以嚴懲。案件目前上訴到最高法院。

張淑晶。圖／聯合報系資料照
張淑晶。圖／聯合報系資料照

張淑晶 房客 台灣高等法院

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